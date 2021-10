I 12 migliori passeggini trio: classifica e guida all’acquisto I passeggini trio sono dei passeggini multifunzione che si trasformano facilmente in ovetto o navicella. Sono pratici e versatili e integrano in un unico prodotto più accessori per bambini, dalla culla al seggiolino per auto. Difatti rappresenta senz’altro la soluzione migliore per seguire il neonato nelle fasi della crescita, dai primi mesi fino ai 4/5 anni. I fattori da valutare nella scelta del miglior passeggino trio sono molte, dal rapporto qualità-prezzo al peso, fino alla facilità di utilizzo e al livello di sicurezza: vediamo quali sono i migliori modelli da acquistare su Amazon.

I passeggini trio sono delle soluzioni tre in uno che consentono di avere nella stessa struttura anche altre componenti, dall'ovetto o seggiolino per auto alla navicella o culla. Chi acquista un passeggino trio, dunque, possiede allo stesso tempo anche un seggiolino per il trasporto sicuro del piccolo in auto e una culla per i primi mesi.

Differiscono dai passeggini tradizionali proprio perché sono multifunzione e, nonostante siano più pesanti di tutta quella serie di passeggini sportivi pratici e leggeri, sono senz'altro meno ingombranti e possono anche essere gemellari.

Il vantaggio maggiore di acquistare i passeggini trio, infatti, sta proprio nella loro funzione salvaspazio: non è necessario acquistare tre accessori per bambini ma con un unico prodotto versatile sarà possibile assolvere a vari utilizzi. Tra i fattori da valutare per la scelta del miglior passeggino trio non c'è solo il rapporto qualità-prezzo, ma anche la leggerezza della struttura, i sistemi di sicurezza, oltre alle recensioni degli utenti: vediamo quali sono i modelli maggiormente apprezzati su Amazon tra brand come Cam, Chicco o Foppapedretti.

Rapporto qualità-prezzo, peso e dimensioni ma anche recensioni degli utenti: non solo questi ma anche tantissimi altri elementi sono da valutare per la scelta del miglior passeggino trio per i più piccoli. Da passeggino si trasformano in ovetto o navicella, ecco la classifica dei migliori modelli da acquistare facilmente su Amazon.

1. Cam, passeggino trio con sistema modulare

Questo passeggino trio della Cam è tra i prodotti Made in Italy più apprezzati sul mercato. Una delle caratteristiche principali si rintraccia nel sistema rapido di apertura e chiusura Quicky system che, grazie anche a un maniglione antiribaltamento, garantisce alti standard di sicurezza.

Lo schienale è reclinabile su 4 posizioni differenti ed è dotato anche di un sistema si sgancio e fissaggio al telaio facile e veloce. Ruote posteriori a ampio raggio, ruote anteriori con cuscinetti a sfera, freno, poggiapiedi e cappottina con alzatina frangivento.

Tra gli accessori integrati, infine, bisogna menzionare: cappottina, copertura per le gambe, borsa e cestino.

Pro: gli utenti apprezzano la completezza del prodotto nelle sue funzioni e accessori, anche la qualità dei materiali e la facilità d'uso sono fattori considerati positivi.

Contro: navicella e ovetto risultano essere leggermente pesanti per essere utilizzati con praticità, ma ciò è dovuto alla qualità e robustezza dei materiali utilizzati.

Peso: 18 kg

Lo consigliamo perché: è tra i brand più affidabili sul mercato, è sicuro e dotato di tantissime funzionalità utili e pratiche.

2. Hauck, passeggino trio leggero

Altro prodotto di grande successo su Amazon è il passeggino trio leggero della Hauck che non supera gli 8 kg di peso complessivi. Questo significa grande versatilità e praticità nel trasformare il passeggino anche in navicella e ovetto con paraurti.

Dotato di schienale reclinabile, poggiapiedi regolabile, cappotta parasole e vassoio per trasportare bibite e bicchieri, questo passeggino trio ha anche delle doppie ruote anteriori bloccabili e piroettanti.

Si tratta di un articolo molto sicuro, anche grazie al seggiolino Zero Plus con protezione laterale e cintura di sicurezza con 5 punti.

Pro: gli utenti si ritengono ampiamente soddisfatti del prodotto, specie per quanto riguarda la leggerezza e la versatilità.

Contro: alcuni acquirenti segnalano una certa difficoltà di montaggio che può essere risolta facendo riferimento al libretto di istruzioni.

Peso: 8 kg

Lo consigliamo perché: è un articolo molto sicuro, leggero e pratico.

3. Chicco, passeggino trio ripiegabile

Il passeggino trio della Chicco ripiegabile si trasforma facilmente anche in navicella e seggiolino per auto. Si tratta, anche in questo caso, di una soluzione pratica e leggera: difatti il peso dell'articolo non supera i 9 kg. Anche il sistema di apertura e chiusura è molto intuitivo, facilmente azionabile con un solo gesto.

I manici rotanti a 360° si rivelano molto utili per regolare l'altezza, mentre i tessuti traspiranti dello schienale e la struttura forata rendono l'articolo particolarmente traspirante, perfetto da utilizzare anche in estate.

Il sistema Click Clack, infine, assicurano un'estrema facilità nell'agganciare navicella o seggiolino al passeggino. Tra gli accessori da non dimenticare troviamo: mantellina parapioggia, copertina trasformabile, borsa e fasciatoio da viaggio.

Pro: i commenti positivi riguardano principalmente la qualità dei materiali e dei tessuti in rapporto al prezzo molto competitivo.

Contro: sono poche le criticità riscontrate dagli utenti su questo prodotto che, nonostante l'assenza di ammortizzatori, riesce comunque a soddisfare le aspettative.

Peso: 9 kg

Lo consigliamo perché: è dotato di numerosi accessori utili, è leggero e realizzato con tessuti di qualità traspiranti.

4. Kinderkraf, migliore passeggino trio qualità/prezzo

Il passeggino trio di Kinderkraf è disponibile nelle versioni blu, grigio e rosa ed è tra quelli più apprezzati in rapporto qualità-prezzo. Trasformabile in ovetto e seggiolino, quello proposto da Kinderkraft si converte facilmente anche in un vero e proprio set da viaggio pratico e confortevole.

Lo schienale è regolabile su tre livelli con cintura di sicurezza a 5 punti, mentre il seggiolino è dotato di cintura di sicurezza a 3 punti. Le ruote sono ammortizzate e realizzate in gommapiuma con freno centrale Stop & Ride che si può azionare dall'alto.

Tra gli accessori: cappottina anti-vento, coprigambe e telo anti-pioggia, portabicchieri e cestello porta oggetti.

Pro: la maggior parte dei commenti positivi si concentra sull'ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro: alcuni utenti segnalano qualche difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto, specie quando si intende sganciare la navicella dal passeggino.

Peso: 15 kg

Lo consigliamo perché: è colorato, completo di accessori utili a un eccellente rapporto qualità-prezzo.

5. Inglesina, passeggino trio dal design elegante

Per gli amanti del design elegante e raffinato, il passeggino trio Inglesina Zippy System Pro è l'ideale. Da passeggino è trasformabile facilmente in ovetto e seggiolino per auto, con tecnologia Side Head Protection, che garantisce alti standard di sicurezza anche in caso di urti.

Il passeggino ha un sistema di chiusura a ombrello, facile e pratico da azionare anche con una sola mano. Lo schienale è reclinabile su tre posizioni differenti ed è dotato di cappotta con frontalino estraibile per proteggere i bambini dai raggi solari, difatti si caratterizza per la protezione UPF 50+. Ruote anteriori piroettanti e freno monocomando.

Tra gli accessori integrati: cestino porta oggetti, porta bibite e borsa coordinata completa di fasciatoio.

Pro: gli utenti sottolineano, come fattori positivi, la qualità generale dei materiali e dei tessuti utilizzati, così come il design raffinato.

Contro: molti utenti segnalano la possibilità che il prodotto possa arrivare senza telaio.

Peso: 13 kg

Lo consigliamo perché: ha un design elegante, è sicura e protegge la pelle dei più piccoli.

6. BBtwin, passeggino gemellare trio

Altro prodotto da valutare, nel caso in cui si abbiano due gemelli, è il passeggino trio BBtwin. Spazioso, comodo e facile da utilizzare, questo passeggino BBtwin è anche molto versatile grazie a una larghezza complessiva che raggiunge solo i 77 cm: quindi capace di passare facilmente per porte e ante di casa.

Il telaio è realizzato in alluminio e lega d'acciaio, mentre il tessuto in poliestere è impermeabile. Le ruote sono dotate di ammortizzatori, comprese quelle anteriori piroettanti con sistema di blocco. Tra le altre funzionalità di questo modello troviamo gli schienali, i poggiapiedi e il maniglione regolabili, mentre gli ovetti sono pensati anche per il trasporto in auto.

Tra gli accessori, invece, bisogna menzionare l'ampio cesto inferiore, la borsa, le barre di sicurezza, zanzariera e il telo anti-pioggia.

Pro: gli utenti evidenziano la comodità generale di questo prodotto e la qualità di materiali e tessuti.

Contro: il costo è leggermente più alto rispetto alla media dei passeggini trio, ma ciò è giustificato non solo dall'affidabilità del marchio ma anche dal fatto che si tratta di un modello pensato per gemelli.

Peso: 15 kg

Lo consigliamo perché: è perfetto per due gemelli, spazioso e allo stesso tempo non eccessivamente pesante.

7. Hauck, passeggino trio economico

Disponibile nelle versioni blu e grigia, questo passeggino trio economico di Hauck è anche ovetto e navicella. Con un peso massimo che non supera i 20 kg, questo modello si caratterizza per essere molto maneggevole e facile nel sistema di apertura e chiusura. Realizzato in alluminio extra resistente, è pensato per neonati e bambini fino all'età prescolare.

Schienale e poggiapiedi regolabili, seduta imbottita delicata e morbida e cintura di sicurezza a 3 punti sull'ovetto e a 5 punti sul passeggino.

Tra gli accessori bisogna ricordare anche l'ampio cesto per gli acquisti, la cappotta parasole e il vassoio portaoggetti per avere a portata di mano bibite o cellulare.

Pro: compatto, poco ingombrante, pratico e facile da montare, questi sono gli aspetti positivi maggiormente riscontrati su questo modello.

Contro: alcuni utenti evidenziano una qualità dei tessuti non particolarmente apprezzabile, seppure molto resistente sul lungo periodo.

Peso: 20 kg

Lo consigliamo perché: è pratico, comodo, facile da montare e dotato di tantissimi accessori utili.

8. Juanama, passeggino trio “top di gamma”

Elegante e dal design ricercato, il passeggino trio Juanama è un vero e proprio top di gamma. Si trasforma facilmente in ovetto o seggiolino per auto, ma è anche navicella e passeggino, pensato fino a un peso massimo di 13 kg.

Tra gli accessori integrati, inoltre, bisogna fare riferimento senz'altro al telo anti-pioggia, alla borsa, ma anche alla zanzariera, coprigambe, cestino inferiore e barra di sicurezza. Cintura di sicurezza a 3 punti.

Pro: gli utenti apprezzano molto la qualità dei tessuti e l'originalità della struttura insieme ai tanti accessori integrati.

Contro: non si evidenziano particolari criticità in merito a questo prodotto Juanama.

Peso: /

Lo consigliamo perché: il design è il punto forte di questo passeggino trio che lo rende particolare e originale rispetto a altri modelli in commercio.

9. Kinderkraft, passeggino trio più venduto

Tra i passeggini trio più venduti c'è quello proposto da Kinderkraft, disponibile nelle colorazioni blu, grigio chiaro e nero. In pochi secondi è possibile trasformarlo in ovetto o navicella, grazie anche a un peso complessivo dell'articolo che non supera i 17 kg.

Tutte e quattro le ruote sono ammortizzate e dotate di freno Stop & Ride, il maniglione principale è regolabile su 5 posizioni con barra di sicurezza in ecopelle. Lo schienale del passeggino si regola su 3 livelli differenti con cintura di sicurezza a 5 punti.

Tra gli accessori: telo antipioggia, coprigambe, zanzariera e borsa, oltre agli adattatori per fissare il seggiolino in auto.

Pro: gli utenti sottolineano l'eccezionale rapporto qualità-prezzo e la leggerezza generale dell'articolo.

Contro: rispetto a altri modelli in commercio, l'ovetto ha delle dimensioni leggermente ridotte ma è comunque facilmente utilizzabile.

Peso: 17,5 kg

Lo consigliamo perché: ha un eccellente rapporto qualità-prezzo e, difatti, è tra gli articoli più venduti su Amazon.

10. Foppapedretti, passeggino trio versatile

Tra i passeggini trio più apprezzati su Amazon spunta anche quello proposto da Foppapedretti, che si caratterizza per una disponibilità su tantissime colorazioni: blu, perla, rosso, marrone, navy e grigio chiaro. Passeggino, navicella e seggiolino per auto, questo prodotto di Foppapedretti è dotato di un comodo sistema di aggancio e sgancio ed è pensato per bambini fino a 15 kg.

Le ruote anteriori sono piroettanti e dotate di dispositivo di blocco, il passeggino presenta anche una finestra per osservare e controllare i più piccoli, poggiagambe e maniglione regolabili.

Tra gli accessori ricordiamo: cesto portaoggetti, coprigambe, parapioggia, borsa e fasciatoio estraibile.

Pro: gli utenti apprezzano la robustezza dei materiali e i vari accessori integrati. Anche il costo è molto competitivo.

Contro: il passeggino potrebbe rivelarsi più pesante rispetto a altri articoli sul mercato, ma ciò dipende dalla scelta dei materiali robusti e resistenti.

Peso: 20,5 kg

Lo consigliamo perché: è sicuro, pratico e il marchio Foppapedretti è garanzia di qualità.

11. GaGaDumi, passeggino trio con ruote in gel

Disponibile nelle colorazioni grigio, grigio e nero, nero e azzurro, nero e beige e total black, il passeggino trio di GaGaDumi è un modello ultra-leggero che non supera gli 11 kg di peso. Pensato per bambini fino ai 3 anni, questo passeggino è anche ovetto e navicella.

La particolarità di questo modello sta anche nelle ruote in gel senza camera d'aria che consentono un alto livello di comfort e in più, attraverso questo tipo di ruote, non c'è il rischio di rompere lo pneumatico.

Tra gli accessori integrati troviamo: cestino per gli acquisti, copertura per le gambe, borsa, portabottiglia, zanzariera, telo antipioggia e adattatori per il seggiolino.

Pro: gli utenti apprezzano molto la leggerezza complessiva dell'articolo, oltre alla grande quantità di accessori.

Contro: alcuni utenti lamentano una difficoltà nel montaggio a causa di istruzioni poco chiare.

Peso: 11 kg

Lo consigliamo perché: è innovativo, versatile e leggero, facile da utilizzare.

12. Safety 1St, passeggino trio reversibile

Ultimo articolo della nostra classifica è il passeggino trio reversibile di Safety 1st, disponibile nelle versioni black chic o geometric. Con un peso complessivo che non supera gli 11 kg, questo passeggino è leggero, pratico e versatile. Si trasforma facilmente in seggiolino per auto e navicella ed è reversibile e reclinabile, ciò significa che si può scegliere la posizione, se fronte mamma/papà o fronte strada.

La seduta imbottita e confortevole è reclinabile su tre livelli ed è dotata di cappottina, mentre la struttura è dotata di freno centrale facile da azionare con un semplice tocco. Inoltre, l'articolo si contraddistingue anche per la presenza di finestre per ventilazione, cappotta estensibile extra-large e proiezione UV.

Tra gli accessori, invece, c'è da ricordare l'ampio cestello per gli acquisti, coprigambe e parapioggia.

Pro: il costo estremamente competitivo è sicuramente tra gli elementi più apprezzati del passeggino, insieme alla versatilità e alla comodità generale.

Contro: non si evidenziano particolari criticità in merito a questo prodotto Safety 1st.

Peso: 11,1 kg

Lo consigliamo perché: è un modello reversibile, leggero, realizzato con tessuti anti-UV.

Cos'è un passeggino trio e quando si usa

I passeggini trio sono passeggini pluriaccessoriati che consentono di montare sulla stessa struttura ovetto o seggiolino per auto e navicella o culla. Si tratta di una soluzione completa che comprende gli accessori indispensabili per i più piccoli: tutti in un unico prodotto. Difatti sia l'ovetto sia la navicella si agganciano facilmente allo stesso telaio.

Il passeggino trio si usa solitamente dalla nascita fino ai 3-4 anni di età. Ma molto dipende anche delle esigenze dei genitori, specie per quanto riguarda la culla mobile, che si usa di solito dalla nascita fino ai 4/5 mesi, o il seggiolino per auto; quest'ultimo, ad esempio, si utilizza fino al raggiungimento dei 150 cm di altezza.

Come scegliere un passeggino trio

Per scegliere un passeggino trio che sia perfettamente in linea con le nostre esigenze è necessario puntare su alcuni elementi: non solo il rapporto qualità-prezzo ma anche la sicurezza, il comfort e la struttura in sé. Vediamo quali sono i fattori principali da valutare prima di acquistare un passeggino trio.

Materiali e tessuti

I materiali e i tessuti sono molto importanti nella scelta di un passeggino trio. Questo perché è necessario che il telaio sia resistente e robusto e i tessuti di alta qualità, delicati sulla pelle dei bambini. Solitamente la struttura è realizzata in alluminio o acciaio e può essere placcata con sostanze atossiche per resistere agli agenti atmosferici.

Per quanto riguarda i tessuti, invece, la maggior parte dei modelli utilizza il poliestere come fibra sintetica particolarmente resistente ai raggi solari e facilmente lavabile. Altri modelli potrebbero presentare tessuti in cotone, traspiranti e delicati oppure in tessuti misti, più resistenti sul lungo termine. In alternativa è possibile trovare anche tessuti anti UV o con protezione UPF 50+ che proteggono la pelle dei più piccoli. In generale è importante che siano sfoderabili e lavabili.

Funzioni

I modelli di passeggini trio devono garantire diverse funzioni che ne permettono un comodo utilizzo, che sia come passeggino, navicella o ovetto. Difatti, la maggior parte degli articoli in commercio si contraddistingue per alcuni sistemi intuitivi utili alla loro fruizione quotidiana. Tra i più comuni:

Sistema di apertura e chiusura rapido , che permette con una sola mossa di aprire e chiudere il telaio, che sia a ombrello o a libro .

, che permette con una sola mossa di aprire e chiudere il telaio, che sia a o a . Sistema di aggancio/sgancio rapido , chiamato in alternativa Click Clack o Quicky system , che assicura un pratico aggancio veloce di navicella o ovetto al telaio.

, chiamato in alternativa o , che assicura un pratico aggancio veloce di navicella o ovetto al telaio. Comandi manuali sul maniglione , che permettono di gestire con facilità il passeggino, azionando il sistema frenante o bloccando le ruote anteriori con un semplice gesto.

, che permettono di gestire con facilità il passeggino, azionando il sistema frenante o bloccando le ruote anteriori con un semplice gesto. Sistema reversibile, attraverso il quale è possibile scegliere e cambiare la direzione della carrozzina, se fronte-strada o fronte-mamma/papà.

Ruote

Esistono diverse tipologie di passeggini trio, alcuni possono presentare quattro ruote classiche, altri solo tre. Questi ultimi sono i cosiddetti passeggini sportivi, che sono più facili da trasportare e da portare anche su strade sterrate. In linea generale, che sia un passeggino classico o sportivo, le ruote sono comunemente:

piroettanti , in grado di muoversi in qualunque direzione,

, in grado di muoversi in qualunque direzione, ammortizzate , dotate di sistemi di sospensione che attutiscono urti e colpi

, dotate di sistemi di sospensione che attutiscono urti e colpi dotate di dispositivo di blocco

Alcuni modelli, infine, possono presentare le ruote in gel, capaci di assicurare un alto livello di comfort e allo stesso tempo di escludere il rischio di rompere gli pneumatici.

Impugnatura

L'impugnatura dei passeggini trio può essere sostanzialmente di due tipi: a maniglione unico o a due manici. Se il primo è preferibile perché più pratico, difatti permette di portare la carrozzina con una sola mano, il secondo è ideale per appendere borse, zaini o buste della spesa. La maggior parte dei modelli in commercio presenta il maniglione unico, che può essere anche regolabile e dotato di comandi per gestire al meglio la struttura in sé o azionare, ad esempio, il sistema frenante.

Peso e dimensioni

Il peso e le dimensioni sono di primaria importanza nella scelta del migliore passeggino trio. Questo perché è necessario pensare alla praticità e comodità d'uso nella vita di tutti i giorni.

In linea generale, rispetto ai passeggini leggeri, i passeggini trio sono più pesanti: difatti, in media pesano dagli 8 ai 20 kg, in base anche al modulo che verrà agganciato al telaio (navicella o ovetto).

Le dimensioni, invece, variano molto e in questo caso la scelta dipende molto dalle esigenze degli acquirenti.

Sistemi di sicurezza

Quando si parla di sicurezza dei bambini nulla deve essere lasciato al caso. Difatti, per accertarsi che l'oggetto che intendiamo acquistare sia perfettamente sicuro è necessario che sia omologato secondo le norme europee sui dispositivi per bambini, cui fa capo la normativa di omologazione ECE R44. Tra i sistemi di sicurezza più comuni troviamo:

Freni Stop & Ride o On/Off , facili da azionare con un semplice tocco, bloccano velocemente le ruote del passeggino e allo stesso modo riattivano il movimento.

, facili da azionare con un semplice tocco, bloccano velocemente le ruote del passeggino e allo stesso modo riattivano il movimento. Tecnologia Side Head Protection che protegge il bambino da urti o colpi laterali.

che protegge il bambino da urti o colpi laterali. Cintura di sicurezza , una componente fondamentale per la sicurezza del bambino, che può essere a 3 o a 5 punti , imbottita o non, tale comunque da garantire un bloccaggio sicuro del piccolo e il suo comfort.

, una componente fondamentale per la sicurezza del bambino, che può essere , imbottita o non, tale comunque da garantire un bloccaggio sicuro del piccolo e il suo comfort. Posizione verticale dello schienale , che non deve superare i 110° per permettere ai più piccoli di adagiarsi perfettamente nella carrozzina e di guardarsi intorno in tutta sicurezza.

, che non deve superare i 110° per permettere ai più piccoli di adagiarsi perfettamente nella carrozzina e di guardarsi intorno in tutta sicurezza. Distanza tra seduta e pedana inferiore , che non deve superare i 25 cm.

, che non deve superare i 25 cm. Cappottina, realizzata con tessuti anti-UV o con protezione UPF 50+.

Accessori

Altro fattore da considerare nella scelta del migliore passeggino trio attualmente in commercio è rappresentato dagli accessori. Esiste una grande varietà di accessori integrati e che possono rivelarsi molto utili nella vita di tutti i giorni. Tra i più comuni citiamo:

Cestino per gli acquisti

Zanzariera

Cappottina parasole

Coprigambe

Telo parapioggia

Vassoio portaoggetti (porta bibite, porta cellulare ecc.)

Borsa coordinata con fasciatoio

Riduttori o adattatori per fissare il seggiolino

Marche

Tra le migliori marche che realizzano passeggini trio per bambini non vanno dimenticate aziende leader del settore come Cam, Peg Perego, Foppapedretti, Chicco o Inglesina. È importante tenere conto di questo fattore per la scelta del migliore prodotto in commercio, proprio perché spesso il brand è sinonimo di qualità, sicurezza e affidabilità.

Prezzo

Tra i fattori da valutare nella scelta di un passeggino trio c'è infine anche il prezzo, o meglio il rapporto qualità-prezzo, che è sempre molto rilevante. Il costo di un passeggino del genere varia molto, da un minimo di 200 euro fino a oltre 800 euro. In ogni caso si tratta di una soluzione conveniente perché raccoglie in un unico articolo tre elementi molto utili nelle diverse fasi di crescita del bambino.

Perché scegliere un passeggino trio: i vantaggi

Scegliere un passeggino trio significa avere a disposizione una serie di accessori molto utili per i più piccoli, tutti compresi in un unico articolo. Difatti, i vantaggi di acquistare un articolo del genere sono tanti: vediamoli nel dettaglio.

Unifica tanti accessori in uno

Si può sfruttare per molto tempo

L'ingombro è minore

Si tratta di una soluzione economica rispetto all'acquisto di tutti gli elementi separatamente

Materiali robusti e resistenti che garantiscono allo stesso tempo praticità e maneggevolezza