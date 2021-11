I Maneskin (senza Victoria) alle nomination dei Grammy 2022: Damiano con la gonna rilancia il tartan I Maneskin hanno avuto la loro prima esperienza da presentatori annunciando le nomination dei Grammy Awards 2022 (anche se sul palco sono apparsi senza Victoria). Damiano, Ethan e Thomas hanno puntato su dei look coordinati e, tra pantaloni over, giacche doppio petto e gonne a pieghe, hanno rilanciato la stampa tartan.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sembrano non sbagliare un colpo e giorno dopo giorno continuano a raggiungere un successo dopo l'altro. Dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones con le tutine a stelle e strisce a aver trionfato agli EMA's 2021 in reggicalze e boxer, ieri sera hanno partecipato alla presentazione delle nomination dei Grammy 2022 (che si svolgeranno il 31 gennaio negli Stati Uniti). Sebbene non siano tra i canditati, hanno avuto lo stesso la possibilità di partecipare alla cerimonia nei panni di presentatori. Potevano mai rinunciare allo stile per un'occasione tanto importante? Assolutamente no, anche se sul palco si è sentita la mancanza di Victoria, che è dovuta ritornare a sorpresa in Italia.

Il tartan è la stampa must dell'inverno

Dopo aver spopolato con le loro hit in ogni parte del mondo, Damiano, Thomas ed Ethan si sono cimentati con la conduzione, dando prova di vantare un enorme talento anche in quel campo. Oltre a sfoggiare un perfetto inglese, hanno anche dato l'ennesima prova di essere delle indiscusse icone di stile. A curare i loro look è stato ancora una volta lo stylist Nick Cerioni che, dopo aver convinto i ragazzi a lanciare una provocazione al senatore Pillon con degli smoking coordinati, questa volta ha optato per il tartan. I Maneskin hanno così rilanciato l'iconica stampa a quadroni per l'inverno 2021-22.

I Maneskin in Jean Paul Gaultier

Damiano con la gonna a pieghe sul palco

Cosa hanno indossato i Maneskin per annunciare le nomination dei Grammy 2022? Dei look coordinati ma declinati in una super trendy versione tartan sui toni del giallo e nero. Sul palco sono apparsi tutti con indosso dei completi di Jean Paul Gaultier: Ethan ha indossato una giacca doppiopetto a quadroni e dei pantaloni neri, Thomas ha scelto dei pantaloni over e una maglia trasparente coordinata, mentre Damiano ha osato con una gonna a pieghe (sempre tartan), abbinata a una giacca gessata total black modello tight. Insomma, gli uomini della band dettano legge in fato di stile, anche se i fan non vedono l'ora di vederli al fianco di Victoria De Angelis.

