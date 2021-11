I Maneskin conquistano la tv americana: da Elles DeGeneres in tutine di paillettes e giacche tigrate I Maneskin hanno conquistato la tv americana: nelle ultime ore hanno calcato il palcoscenico del The Ellen Show, spopolando con il loro talento. Si sono esibiti sulle note di Beggin, sfoggiando dei look genderless scintillanti con paillettes e stampe tigrate.

A cura di Valeria Paglionico

Il successo dei Maneskin sembra essere davvero inarrestabile: tutto è cominciato quando lo scorso marzo hanno vinto il Festival di Sanremo con Zitti e Buoni prima di conquistare il primo posto all'Eurovision 2021. Da quel momento in poi hanno scalato le classifiche internazionali, arrivando addirittura a incantare il pubblico americano con il loro talento. È da qualche settimana che sono negli Stati Uniti: hanno partecipato al The Tonight Show, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones con tanto di jumpsuit con la bandiera americana e ora hanno fatto visita anche al salotto di Ellen DeGeneres, dove si sono esibiti sulle note di Beggin. Ecco cosa hanno indossato per partecipare all'ambito show della nota conduttrice.

I Maneskin si esibiscono al The Ellen Show

Il The Ellen Show è uno dei programmi diurni più seguiti d'America e i Maneskin sono riusciti a conquistare anche il suo palco. "Sono un'incredibile rockband italiana la cui musica è stata trasmessa in streaming oltre tre miliardi di volte. Hanno appena aperto per i Rolling Stones. Sono fantastici", sono state queste le parole usate dalla conduttrice per presentare la band romana, a prova del fatto che il pubblico americano non può fare a meno di riconoscere il loro talento. Per un evento tanto ambito le quattro giovani rockstar non hanno rinunciato all'originalità che da sempre li contraddistingue e hanno sfoggiato dei look glamour e dallo stile genderless (curati dallo stylist Nick Cerioni).

I look per il palco di Ellen DeGeneres

Se per la Gucci Love Parade i Maneskin avevano puntato su degli accessori fetish, per il The Ellen Show hanno osato con gli scintillii. A firmare i loro look è stato il brand Aniye By, che gli ha lasciato indossare in anteprima alcuni capi della prossima collezione. Damiano ha osato con una tutina tempestata di paillettes color bronzo, capo che ha messo in risalto la sua silhouette impeccabile, Victoria ha invece preferito un completo di pelle con pantaloni e crop top total black, il tutto abbinato a una giacca glitter. Ethan ma mixato pelle e paillettes, mentre Thomas si è distinto per originalità con giacca e pantaloni tigrati.