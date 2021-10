I Maneskin sbarcano in America: al Tonight Show trionfa il genderless tra paillettes, catene e pizzi I Maneskin sono sbarcati in America, questa notte sono stati tra gli ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon, dove hanno fatto trionfare la loro passione per la moda genderless. Tra catene, paillettes e pizzi hanno dimostrato di essere icone di stile modelle e rivoluzionarie.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: hanno vinto il Festival di Sanremo e l'Eurovision 2021 con Zitti e buoni e, nonostante siano passati mesi da questi trionfi, il loro successo non accenna a declinare. Sono tra gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify, hanno tenuto un tour che ha toccato tutta Europa e, dopo aver lanciato l'audace e trasgressivo video di Mammamia, ora sono sbarcati anche in America. Questa notte sono stati ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon, diventando la prima band italiana a esibirsi su un palcoscenico tanto ambito. Potevano mai rinunciare alla loro passione per i look genderless? Assolutamente no e hanno letteralmente spopolato tra paillettes, catene e pizzi.

Chi ha firmato il look dei Maneskin al Tonight Show

Il Tonight Show è uno dei programmi americani più amati e seguiti al mondo e i Maneskin sono riusciti a calcare quell'ambito palco a pochi mesi dalla vittoria sanremese che ha decretato il loro successo internazionale. Per l'occasione hanno curato gli outfit sfoggiati nei minimi dettagli, facendo trionfare l'audacia e il genderless. A scegliere i look appariscenti e dallo stile bondage è stato Nick Cerioni, lo stilyst che li segue fin dai tempi di Sanremo e che ha contribuito a trasformarli in icone di stile moderne e rivoluzionarie. Chi meglio della Maison Gucci avrebbe potuto interpretare al meglio la loro esuberanza e la loro originalità?

I Maneskin in Gucci al Tonight Show

Damiano indossa la jumpsuit, Victoria con la camicia bon-ton

È stata proprio la Maison fiorentina diretta da Alessandro Michele ad aver firmato i look di Damiano&Co. al Tonight Show. Il frontman e sex symbol Damiano ha scelto una jumpsuit con pantaloni neri e corpetto tempestato di paillettes gold con lo scollo profondo fino all'ombelico. A completare il tutto, una cintura a catena che diventa anche collarino bondage da portare agganciato al collo. Victoria è apparsa elegante e fashion con pantaloni neri, cintura-corsetto borchiata e camicia di pizzo con colletto bon-ton a contrasto. Ethan ha lasciato poco spazio all'immaginazione con una camicia trasparente, mentre Thomas ha preferito dei pantaloni di pelle super rock e una giacca di velluto con le cuciture di cristalli. Insomma, i Maneskin sono i paladini dello stile genderless, tanto da averlo fatto trionfare anche sul palcoscenico americano.