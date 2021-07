Alessandra Amoroso nella seconda puntata di Battiti Live: il look estivo vale quasi 4mila euro Va in onda questa sera la seconda puntata di Battiti Live, l’evento musicale organizzato da Radio Norba. Tra i cantanti ospiti c’è anche Alessandra Amoroso, che si esibisce con un abito corto e sbarazzino con una stampa a fiori e pois. Ma il dettaglio che non è passato inosservato sono le farfalle “posate” sui tacchi a spillo.

Stasera, martedì 20 luglio, va in onda la seconda puntata di Battiti Live 2021, lo show musicale estivo di Radio Norba. L'appuntamento è su Italia1, dove Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri conducono lo spettacolo dall'Arena del Castello Aragonese di Otranto. Tra gli ospiti di questa seconda serata anche la cantante Alessandra Amoroso, che si scatena sul palco con un minidress a fantasia patchwork dall'aria sbarazzina e molto estiva: fiori, pois e farfalle che si "posano" sulle scarpe.

L'abito patchwork di Alessandra Amoroso

La cantante Alessandra Amoroso quest'estate ha conquistato le radio con i brani Piuma e Sorriso Grande. Non solo: ha appena annunciato un grande concerto a San Siro, a Milano, previsto il 13 luglio 2022. Sul palco di Battiti Live porta tutta la sua energia scatenandosi in un minidress con fantasia patchwork che fa parte della collezione estiva di Dolce&Gabbana.

abito patchwork Dolce&Gabbana

Il vestito alterna inserti a pois e floreali, due stampe che ricordano subito l'estate. Il modello è disponibile sul sito del brand al prezzo di 1.850 euro. Il look, molto fresco e sbarazzino, è stato studiato per lei dalla stylist Stefania Sciortino. Completa la mise il suo nuovo taglio di capelli, un caschetto corto e geometrico dal sapore anni Sessanta.

Alessandra Amoroso in Dolce&Gabbana, foto di Stefania Sciortino

Le scarpe con le farfalle di Alessandra Amoroso

Il look era completato da un paio di scarpe molto particolari: viste di fronte sembravano un paio di semplici sandali in raso, con listini sottili intrecciati sul piede e il tacco a spillo. Ma osservandoli più da vicino si potevano notare delle applicazioni colorate: farfalle dalle ali semitrasparenti graziosamente "posate" sulle scarpe. Il modello (sempre Dolce&Gabbana) è in vendita sul sito del brand a 1750 euro. L'outfit quindi, nel suo insieme, costa circa 3.600 euro: sbarazzino sì, ma di lusso!