Finalmente il grande giorno è arrivato: il 26 settembre 2020 Elettra Miura Lamborghini, erede dell'impero automobilistico creato dal nonno Ferruccio, ha detto sì al suo amato Afrojack, al secolo Nick van de Wall, Dj e produttore discografico. Il matrimonio più atteso dell'anno è stato organizzato sul lago di Como nella Villa Balbiano a Ossuccio. A rendere perfetto il grande giorno di Elettra Lamborghini è stato Enzo Miccio, il wedding planner con l'aiuto del celebre florist e producer Vincenzo D'ascanio che ha realizzato il boquet e gli allestimenti floreali e non dell'evento.

L'abito da sposa di Elettra Lamborghini

Per il matrimonio Elettra ha scelto un sensuale abito a sirena attillato e iper scollato. Il modello in pizzo e tulle completamente trasparente è impreziosito con ricami floreali e piccoli fiori tridimensionali. Il vestito aderente ha un top a balconcino e inserti in tessuto bianco sul seno e sulla pancia, mentre resta nude sui lati e alla base. La parte bassa della gonna è poi realizzata con vaporoso tulle, mentre le spalle sono nude. L'abito ha un bustino con scollo a cuore e spalline floreali che cadono morbide sulle spalle. Il vestito da sposa è stato scelto da Elettra nell'atelier multibrand Celebrity Spose di Napoli.

L'acconciatura di Elettra per il matrimonio

Elettra, lo sappiamo bene, ama le pettinature originali e soprattutto le trecce, per questo non rinuncia a queste ultime neanche nel giorno del matrimonio: l'hairstyle da sposa prevede un semi raccolto, con capelli ondulati raccolti in una treccia alta laterale. Per completare il suo look da sposa Elettra abbina un lungo velo in tulle di seta con profili di pizzo. Lo sposo ha scelto uno smoking nero con rever a lancia sulla giacca in satin tono su tono in coordinato con le bande laterali dei pantaloni. Completo il look di Afrojack una camicia bianca, papillon nero e fiore all'occhiello sul bavero.

I fiori e la location del matrimonio

Per il grande giorno Elettra Lamborghini ha scelto per gli allestimenti floreali rose bianche e in rosa chiaro e candelabri in argento e vetro con candele silver. La sala della cena per 100 invitati, ai quali è stato chiesto di fare le analisi anti Covid-19 poco prima di arrivare al matrimonio, è stata allestita in un capanno trasparente in pvc ricco di ghirlande verdi e lampadari di cristallo, con un tavolo imperiale centrale e tavoli tondi laterali. Ad allietare la cena una band con percussioni.