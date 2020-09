Il 26 settembre Elettra Lamborghini si è sposata, è diventata ufficialmente la moglie del dj e produttore olandese Afrojack, coronando così il suo sogno d'amore. Il matrimonio è stato celebrato in una splendida location sul Lago di Como, dove dinanzi a un centinaio di invitati l'ereditiera ha sfoggiato ben tre abiti da sposa, tutti griffati e iper sensuali. Ad accompagnarla all'altare, oltre al papà Tonino che ha percorso la navata al suo fianco come da tradizione, anche tre damigelle d'onore. Di chi si tratta? Delle due sorelle gemelle Flaminia e Lucrezia e della migliore amica Simona, apparse splendide ed eleganti con indosso degli abiti coordinati firmati da Romeo Gigli.

Lucrezia e Flaminia Lamborghini, chi sono le damigelle di Elettra

Lucrezia e Flaminia sono le sorelle minori di Elettra Lamborghini, compaiono spesso sul suo profilo Instagram e sono state scelte come damigelle d'onore per il matrimonio con Afrojack. Sono gemelle, sono nate nel 1999 e somigliano molto alla cantante, hanno infatti gli occhi azzurri e i capelli scuri come i suoi. Flaminia si è appena diplomata al liceo artistico di Bologna, mentre Lucrezia ha si è iscritta all’Università del capoluogo emiliano. Quest'ultima è la più "ribelle" delle due, non a caso fino a qualche settimana fa sfoggiava degli originali capelli azzurri, ma per le nozze della sorella ha deciso di ritornare mora. Chi è apparsa al loro fianco in verde sull'altare? La migliore amica di Elettra, Simona, che ha sfoggiato un look da damigella identico a quello delle gemelle Lamborghini.

Ferruccio Lamborghini, il fratello di Elettra al matrimonio

Se Ginevra Lamborghini ha disertato la cerimonia di nozze della sorella Elettra, condividendo però un messaggio sui social per dimostrare che tra loro non c'è stato nessuno screzio, a essere presente tra gli invitati c'era anche l'unico uomo degli eredi della nota famiglia. Si tratta di Ferruccio Lamborghini, il bellissimo fratello della cantante, apparso nell'album di foto social condivise da papà Tonino. Per un'occasione tanto speciale il giovane imprenditore ha puntato sull'eleganza con uno smoking in grigio scuro con giacca tight e panciotto grigio perla abbinato alla cravatta. I due hanno posato fianco a fianco poco dopo il fatidico sì, dando ancora una volta prova di somigliarsi in modo impressionante.