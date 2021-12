I cappelli da avere per l’inverno 2022: i modelli per difendersi dal freddo con stile Il basco alla parigina, il cappello da pescatore morbido come un peluche o il berretto gavroche: i cappelli visti sulle passerelle invernali.

A cura di Beatrice Manca

Il grande freddo è arrivato e dicembre regala già nevicate in diverse regioni d'Italia. Per ripararsi dal freddo senza cedere nell'effetto "omino Michelin" c'è bisogno dei giusti alleati di stile: capi furbi e caldi come dolcevita, cappotti e body. L'accessorio irrinunciabile, però, è un buon cappello: la testa infatti è una zona delicata e va protetta dal gelo. La moda dell'Autunno/Inverno 2021-22 ci viene in aiuto proponendo modelli senza tempo aggiornati – dal basco al beanie – ma aggiornati in chiave glamour e trendy.

1. Il basco

Il cappello più gettonato sulle passerelle dell'Autunno/Inverno 2021-22 è il basco alla francese: da Gucci a Philosophy di Lorenzo Serafini, fino a Brunello Cucinelli, moltissimi brand hanno eletto il basco protagonista. Sarà per l'allure parigina che lo caratterizza o per la forma elegante, fatto sta che il basco esercita ancora oggi un fascino intramontabile. Si abbina perfettamente al blazer e al cappotto elegante (magari con un dolcevita a contrasto che spunta) e si può scegliere in versione total black o colorata. La regola è solo una: si porta rigorosamente inclinato, sulle ventitré.

Philosophy di Lorenzo Serafini

2. Il bucket hat "peluche"

Il cappello da pescatore (in inglese bucket hat) ha dominato le tendenze Primavera/Estate 2021 ed è stato sfoggiato da celebrità come Deva Cassel e Chiara Ferragni. Per l'inverno torna ma in versione "teddy bear", morbido e caldo: Red Valentino punta sulla morbidezza del bianco, Prada sceglie il giallo lime, per rivitalizzare i look scuri tipici dell'inverno con una sferzata di energia.

Prada, foto dal sito

3 Il beanie morbido

In italiano lo conosciamo come "zuccotto", il cappello in lana semplice e morbido, preferibilmente a costine. In inglese si chiama beanie, ma la sostanza non cambia: il berretto morbido in lana è uno dei modelli più trendy dell'inverno. Si piega facilmente in borsa o in tasca, ma all'occorrenza è l'alleato perfetto per riscaldare testa e orecchie. Perfetti per un look sportivo, quest'anno vanno di moda i modelli più morbidi e "oversize", come quelli proposti da Etro e Acne Studio.

Etro

4 Il berretto alla gavroche

Erede del meno nobile berretto da lavoro dell'Ottocento, il cappello alla gavroche ha un fascino androgino: nasce come cappello maschile, ma la sua linea sposa perfettamente i look femminili, dalla blusa al trench. Ha una piccola visiera, ma guai a confonderlo con il suo cugino americano, il cappellino da baseball: il berretto gavroche ha calcato fieramente le passerelle di MaxMara e Saint Laurent svelando un lato super chic e molto francese, come il suo nome.