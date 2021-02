La Milano Fashion Week è arrivata al giro di boa: dopo quattro giorni di sfilate si iniziano a delineare le tendenze che seguiremo durante il prossimo inverno, i look a cui ispirarsi e gli accessori su cui puntare, come le 10 scarpe più cool da avere assolutamente in guardaroba. Quasi tutte le collezioni Autunno/Inverno 2021-22 sembrano voler tornare alla semplicità e all'essenzialità: nel mondo stravolto dalla pandemia non c'è più voglia di eccessi e frivolezze. Ma la sobrietà non esclude lo stile, anzi: ecco allora una lista di capi must che ci accompagneranno nella prossima stagione invernale.

1 Il cappotto doppiopetto Prada

Il doppiopetto non passa mai di moda: ma anche un classico diventa originale e nuovissimo se passa per le mani di Miuccia Prada e Raf Simons, insieme alla guida della Maison milanese. La linea è oversize e rigorosa: un guscio morbido e accogliente in cui sentirsi invincibili. Ma sono i dettagli a fare la differenza: i bottoni maxi e il collo colorato, che svela la stampa stampa colorata all'interno. Un contrasto cromatico che caratterizza tutta la collezione Autunno/Inverno 2021-22.

2 Il gilet XXL in maglia di Iceberg

Dimenticatevi i look un po' tristi da bibliotecaria o da nerd: il gilet è tornato in passerella in tutto il suo splendore ed è più cool che mai. Il segreto è nell'abbinamento: non si porta più con camicie e gonne a pieghe, ma come protagonista del look, indossandolo quasi come un minidress che sfiora le gambe. Iceberg nella sua nuova collezione gioca con lunghezze, sovrapposizioni e materiali e propone il gilet in una maglia candida, in versione XXL.

3 I pantaloni oversize di Etro

Le fantasie paisley e i colori accesi che caratterizzano Etro incontrano i volumi oversize di pantaloni, pullover e bomber nella nuova collezione donna per l'Autunno/Inverno 2021-2022. Il capo da copiare dalla sfilata è il pantalone dalla linea morbida in un colore neutro, da vera globe-trotter: è perfetto di giorno e di sera, con un pullover colorato così come con la camicia sofisticata.

4 La gonna in pizzo di Alessandro Dell'Acqua x Elena Mirò

Tra le novità di questa Fashion Week c'è il debutto della linea disegnata dallo stilista Alessandro Dell'Acqua per il brand Elena Mirò, una serie di capi pensati per donne di tutte le taglie. Elegante e romantica, la gonna longuette in pizzo proposta in collezione si adatta a qualsiasi stile e a qualsiasi figura: con i tacchi è perfetta per la sera, ma non sfigura nemmeno con le sneakers giuste.

5 Il bomber in pelle Tod's

Deciso e grintoso, ma con un tocco di ironia pop: il bomber in pelle proposto nella nuova collezione Autunno/Inverno 2021-22 di Tod's è già un capo cult. La linea tonda e il colore azzurro acceso lo rendono unico: il capo ideale per aggiungere una dose di energia a qualsiasi look, anche al più semplice pantalone nero.

6 Il blazer in stile di Philosophy di Lorenzo Serafini

La giacca più cool della stagione è in un colore vitaminico con dettagli che ricordano lo stile delle università americane: la collezione donna Autunno/Inverno 2021-22 disegnata di Philosophy by Lorenzo Serafini è dichiaratamente ispirata allo stile college. Intervistato da Fanpage.itlo stilista ha raccontato che l'ispirazione è arrivata proprio dalla chiusura delle scuole durante il lockdown.

7 L'abito total black di Sportmax

Rigoroso e scivolato, con il collo alto e le maniche lunghe: l'abito lungo di Sportmax non concede nulla alla frivolezza. Aderente al corpo nella parte superiore, a metà delle gambe si apre in una gonna ampia che sfiora il pavimento. La moda si allinea allo spirito dei tempi di un mondo sconvolto dalla pandemia.

8 Il maglione con le frange di Ermanno Scervino

Caratterizzato da un disegno geometrico arancio, bianco e marrone, il pullover visto nella collezione Autunno/Inverno 2021-22 di Ermanno Scervino lancia la tendenza delle frange sulle maniche. Caldo e avvolgente, il maglione è l'indumento principe della stagione: i modelli di tendenza si portano anche di sera nelle occasioni più eleganti, con le gonne e i tacchi.