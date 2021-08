I beauty look delle influencer in spiaggia, tra cappelli di paglia e make up Da chi non rinuncia a un velo di balsamo labbra a chi anche in spiaggia non abbandona il make up: le influencer in spiaggia scelgono la semplicità, indossando cappelli di paglia in formato XL per proteggere capelli e viso dai raggi del sole. Da Paola Turani a Gigi Hadid, ecco i beauty look delle celebrities in riva al mare.

A cura di Federica Ambrogio

Anche le influencer in spiaggia scelgono beauty look minimal ed essenziali: non rinunciano a maxi cappelli e gioielli, mentre i capelli sono lasciati liberi e ribelli al vento e il viso acqua e sapone. C'è chi però non rinuncia a un tocco di mascara o balsamo labbra colorato e chi anche in spiaggia sfoggia un trucco completo e leggero. Il must dell'estate 2021 per proteggere i capelli dal sole saranno capelli di paglia o tessuto in versione XL, ma anche fasce e turbanti. Ecco i beauty look da copiare dalle influencer sul bagnasciuga.

Cappelli di paglia e turbanti

L'accessorio irrinunciabile per l'estate 2021 è il capello XL: non solo un accessorio di tendenza ma una vera e propria protezione per i capelli che vengono così schermati dai raggi del sole e protetti da sabbia e salsedine. Paola Turani per le sue vacanze in Puglia ha scelto di indossare un cappello di paglia a tesa larga, anzi larghissima, che non solo proteggesse i suoi capelli ma anche il suo viso dai raggi del sole. Un capello simile è stato scelto anche dalla neo mamma Emily Ratajkowski che indossato un cappello bicolor scuro nella parte inferiore e chiaro nella parte posteriore. Tra chi sceglie di indossare il turbante invece c'è Bianca Balti che gioca con una fascia colorata per raccogliere i capelli.

Il make up delle influencer in spiaggia

Se la maggior parte delle influencer predilige un look acqua e sapone per la spiaggia c'è chi non rinuncia a un velo di trucco. Valentina Ferragni sembra non abbandonare un tocco di balsamo labbra colorato per ravvivare le labbra, mentre la sorella Chiara Ferragni definisce le ciglia con un velo di mascara. Tra chi invece non rinuncia al make up neanche in spiaggia c'è Kylie Jenner che ha sfoggiato un trucco completo di contouring, ombretto e rossetto anche in riva al mare. Belen Rodriguez invece, prima di partorire la sua Luna Marie, ha scelto un look totalmente naturale, con viso acqua e sapone e capelli raccolti. La sorella Cecilia invece, prima di andare in spiaggia non rinuncia a un trattamento skincare con i patch occhi per contrastare borse e occhiaie.