Roberta Ruiu, dalle Lollipop a Venezia 2021: com’è cambiata l’ex popstar Ricordate le Lollipop, la band nata con Popstars, il primo talent show della storia condotto da Daniele Bossari? Roberta Ruiu ha cambiato vita: ha detto addio alla musica e ora calca i red carpet come una diva. Ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia, sfoggiando un sofisticato ed elegante look total black.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Popstars, il talent show presentato da Daniele Bossari all'inizio degli anni 2000? Il programma diede vita alle Lollipop, la band tutta al femminile che spopolò con la hit Down, down down, arrivando addirittura a calcare il palcoscenico di Sanremo negli anni successivi. Chi fine hanno fatto le varie componenti? Praticamente tutte hanno detto addio alla musica ma ce n'è una che continua a lavorare nello spettacolo. Si tratta di Roberta Ruiu, diventata ormai una vera e propria diva. Ieri, in occasione della prima del film La Caja, ha preso parte al Festival del Cinema di Venezia, sfilando sul red carpet come una star internazionale: ecco com'è cambiata negli anni.

La trasformazione di Roberta Ruiu delle Lollipop

Era il 2001 quando il programma Popstars lanciò le Lollipop e da allora tutte le ragazze della band sono diventate vere e proprie star. Roberta, in particolare, era la "chic" del gruppo, una sorta di Posh Spice tutta italiana che sfoggiava solo tubini eleganti, top di cristalli e look sofisticati. All'epoca aveva poco più di 20 anni e, sebbene con gli anni non sia cambiata in modo drastico, aveva l'aspetto di una ragazzina. Il dettaglio che la fa apparire decisamente trasformata? Se da giovane portata i capelli castani naturali con la frangia, oggi è passata al biondo e alle acconciature curatissime. Non ha perso il suo animo da diva e, a giudicare dalle apparizioni sul red carpet, non ha nulla da invidiare alle celebrities del cinema.

Con le Lollipop nel 2002

Il look di Roberta Ruiu per Venezia 78

Non è la prima volta che Roberta Ruiu ha preso parte al Festival del Cinema di Venezia, già negli anni scorsi aveva calcato l'ambito red carpet ma in questo 2021 ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Per la prima di La Caja ha puntato sul total black, sfoggiando un lungo abito di velluto di Alessandra Gallo, un modello a sirena con lo scollo a V, le maniche a sbuffo e un drappeggio sul davanti. Per completare il tutto ha scelto una esuberante collana a catena tempestata di diamanti di Pomellato, brand di cui è ambassador. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mentre, per quanto riguarda il make-up, ha incorniciato lo sguardo con una linea di eye-liner nero molto marcata. Non sembra forse essere una diva internazionale?