Harry Styles, il cardigan patchwork va all’asta in versione virtuale: il sostegno alla comunità Lgbtq+ Ricordate l’iconico cardigan patchwork indossato da Harry Styles durante le prove di The Tonight Show? È stato messo all’asta ma in una versione virtuale: ecco quando e come fare per accaparrarselo.

A cura di Valeria Paglionico

Harry Styles è tra i cantanti più amati e seguiti al mondo: dopo aver detto addio agli One Direction ha dato il via alla sua carriera da solista e in poco tempo non ha raggiunto solo il successo internazionale, è anche diventato icona di stile. È stato tra i primi sostenitori della moda genderless, rivoluzionando le regole e le convenzioni comunemente accettate in fatto di look maschili. Ha calcato il red carpet del Met Gala con la jumpsuit di pizzo, ha posato in copertina con la gonna, si è trasformato in Dorothy del Mago di Oz sul palco: insomma, non ha rivali quando si parla di stile. Ora i fashion addicted più incalliti saranno lieti di sapere che uno dei suoi capi iconici verrà messo all'asta.

Il cardigan di Harry Styles diventa virale

Avete sempre sognato di vantare uno stile glamour come Harry Styles? Da oggi il vostro desiderio potrà diventare (in parte) realtà: presto verrà messo all'asta il cardigan patchwork che il cantante ha indossato durante le prove del The Today Show. Si tratta di un capo diventato ormai iconico, è firmato JW Anderson ed è caratterizzato da una serie di "toppe" colorate cucite l'una all'altra. Negli anni le richieste del cardigan sono state così elevate che il brand ha realizzato un tutorial su YouTube per ricreare all'uncinetto lo stesso maglioncino multicolor indossato dal cantante. Non sorprende, dunque, che dopo l'annuncio dell'asta su TikTok sia diventato virale l’hashtag #HarryStylesCardigan.

Il cardigan di JW Anderson

Quando e come acquistare il maglioncino del cantante

Il cardigan patchwork messo all'asta non è quello originale che è stato indossato da Harry Styles in persona, si tratta di una sua copia digitale iperrealista ugualmente preziosa, basti pensare al fatto che ha richiesto 300 ore di lavoro per essere realizzata. Verrà messo in vendita come NFT sul sito Xydrobe (leader nel campo della moda virtuale), le offerte verranno aperte il 12 dicembre e si partirà da una base d'asta di 10.000 dollari (quasi 9.000 euro). La cosa particolare è che il ricavato verrà devoluto all'organizzazione benefica Akt, che aiuta i giovani della comunità Lgbtq+ ad affrontare le realtà ostili o difficili in cui si ritrovano a vivere. Insomma, Harry Styles ha dimostrato ancora una volta di avere l'animo d'oro e di voler sfruttare la sua popolarità per delle nobili cause.