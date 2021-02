Dopo più di un anno passato in America, è arrivato l'annuncio ufficiale: Meghan Markle e il principe Harry hanno rinunciato al loro ruolo di Royal Senior, rivendicando la loro libertà. Certo, hanno dovuto dire addio a titoli e privilegi reali ma l'indipendenza è qualcosa di impagabile per la coppia. Dopo aver rivelato di aspettare il secondo figlio con un'adorabile scatto di coppia in bianco e nero, sono apparsi nuovamente in pubblico in videocall. Al di là del fatto che la Duchessa ha sfoggiato un abito da oltre 3mila euro, gli esperti di linguaggio del corpo hanno notato che i loro gesti nascondevano dei messaggi particolari. I due ad oggi avrebbero uno stile decisamente più americano sia in fatto di movimenti che quando si fa riferimento al modo di vestire.

Meghan è più dolce e pudica

L'esperta di linguaggio del corpo Judi James guardato attentamente l'ultima videocall in cui sono apparsi i Duchi del Sussex e in un'intervista rilasciata al Daily Mail ha rivelato tutti i messaggi nascosti dietro i loro gesti. Harry ha dimostrato di essere la parte "dominante" della famiglia, un vero e proprio maschio alfa, anche se è apparso molto più "americano" del solito. Ha mosso le mani in maniera plateale, comunicando energia e avvicinandosi molto allo stile di Trump (almeno nel modo di muoversi). Meghan, invece, ha assunto una posa più regale con le mani incrociate sul grembo, apparendo pudica, dolce e rilassata mentre guardava con ammirazione il marito.

Harry ha un ruolo dominante nella coppia

Il cambiamento di stile sembrerebbe essere abbastanza evidente, soprattutto quando si guardano le vecchie apparizioni pubbliche dei due. Nell'ultimo anno, infatti, era sempre stata la Duchessa la parte dominante della coppia, basti pensare al fatto che il principe Harry era spesso "relegato" sull'estremità del divano mentre Meghan si rivolgeva alla telecamera, conducendo le conversazioni. Ora è il marito a essere protagonista con il suo atteggiamento fiducioso ed entusiasta. Insomma, sarà perché è partita una nuova fase della loro vita o perché dopo l'addio ai Royals si sentono liberi di comportarsi come meglio credono, ma la cosa certa è che il loro stile si è decisamente trasformato.