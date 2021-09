Harry e Meghan, per il battesimo di Lilibet Diana fanno una richiesta speciale alla regina Il principe Harry e Meghan Markle devono battezzare la seconda figlia Lilibet Diana e, a dispetto di quanto si diceva nei mesi scorsi, la cerimonia potrebbe tenersi a Windsor. I due hanno fatto la richiesta alla regina, peccato solo che non tutti siano d’accordo con questa decisione.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry sono diventati genitori per la seconda volta lo scorso giugno e, complice l'addio alla vecchia vita reale, hanno avuto la possibilità di vivere questo momento emozionante lontano dai riflettori. A differenza del fratellino Archie, per il quale venne organizzato uno shooting fotografico ad hoc nelle sale del castello di Windsor, la piccola Lilibet Diana non è mai stata mostrata in pubblico. Gli unici ad averla conosciuta sono stati i membri della famiglia reale, anche se l'incontro è avvenuto "a distanza" in videochat. Ora che il momento del battesimo si avvicina le cose potrebbero cambiare.

Perché la richiesta dei Sussex è "scioccante" per i Royals

L'unico piccolo "inconveniente" che potrebbe rovinare l'organizzazione del battesimo di Lilibet? I Sussex hanno intenzione di fare una richiesta molto particolare alla regina. A dispetto di quanto si vociferava in passato, vogliono che la cerimonia si tenga in Inghilterra, a Windsor per la precisione, così da rispettare la tradizione reale. I membri della famiglia, però, non sarebbero d'accordo, visto quello che la coppia ha fatto passare alla sovrana negli ultimi mesi tra interviste shock e accuse di razzismo.

Perché la regina potrebbe accettare il battesimo a Windsor

Il principe Harry, però, rimane fiducioso: con la nonna Elisabetta II ha sempre avuto un rapporto profondo e speciale e non esclude che quest'ultima possa "chiudere un occhio", assecondando la sua richiesta. Come se non bastasse, la sovrana è la Royal che più di tutte vuole rivedere Archie e tenere la piccola Lilibet tra le braccia per la prima volta. The Queen asseconderà la coppia ribelle? L'unica cosa certa al momento è che, se dovessero arrivare nuovi attacchi ai Windsor, non sarà più disposta a tollerarli.