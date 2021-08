Lilibet Diana potrebbe non essere battezzata a Windsor: la decisione “obbligata” di Harry e Meghan Tutti aspettano con impazienza il battesimo della piccola Lilibet Diana, la seconda figlia del principe Harry e Meghan Markle: tradizionalmente è il momento in cui ogni nuovo membro della famiglia reale viene presentato al mondo. Dove sarà il battesimo? Quando? Ma soprattutto: sarà presente la regina? Ecco cosa si sa sulla cerimonia.

A cura di Beatrice Manca

Il principe Harry e Meghan Markle sono diventati genitori per la seconda volta lo scorso 6 giugno: la coppia ha dato il benvenuto a una bambina, Lilibet Diana, chiamata così in onore della regina Elisabetta e della defunta nonna, lady Diana. Ora tutti aspettano con impazienza il battesimo della piccola Lilibet: tradizionalmente, è il momento in cui ogni nuovo membro della famiglia reale viene presentato al mondo. Ma a differenza del fratellino Archie, Lilibet Diana potrebbe non essere battezzata a Windsor, bensì negli Stati Uniti.

Quando sarà il battesimo di Lilibet Diana?

Nessuna notizia certa sulla fatidica data né sul luogo: di solito i royal babies ricevono il battesimo a circa tre mesi, ma il primogenito dei Sussex, Archie Harrison, è stato battezzato all'età due mesi dall'arcivescovo di Canterbury. Ora la sorellina minore ha raggiunto più o meno la stessa età, e sembra improbabile che la coppia voli in Inghilterra per il grande giorno. Questo per diverse ragioni: l'andamento della pandemia è un grande fattore di incertezza e rende più difficili gli spostamenti, inoltre Meghan non ha più messo a piede a Londra dopo l'intervista bomba a Oprah Winfrey. Più probabile, secondo l'Express e il Mirror, una cerimonia in California.

Al battesimo di Lilibet ci sarà anche la regina Elisabetta?

Se il battesimo dovesse avvenire in California, dove vive la coppia, la regina sicuramente non sarà presente. Ma del resto potrebbe non partecipare anche se la cerimonia fosse in Inghilterra: non era presente né al battesimo del piccolo Archie né a quello di Louis, il terzo figlio del principe William e Kate Middleton. Ora l'attenzione della stampa è su un particolare del protocollo reale: è tradizione che al battesimo venga "presentato" il bebé reale al mondo con le foto ufficiali. I Sussex però hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla piccola: opteranno per una cerimonia a porte chiuse?