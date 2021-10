Gwyneth Paltrow si ama e non teme la vecchiaia: “Chi dice che i corpi devono essere in un certo modo?” Gwyneth Paltrow non ha paura di invecchiare. Oggi è una donna che si ama e si accetta così com’è, non è più schiava delle critiche e dei modelli da seguire. Sa benissimo che il suo corpo cambierà, ma non ha dubbi: “Non vorrei mai tornare ai miei 20 anni o ai 30. Conosco me stessa, mi piaccio e sono grata per la saggezza che ho acquisito con l’età”.

A cura di Giusy Dente

Gwyneth Paltrow ha 49 anni e un rapporto ottimale con se stessa, il proprio corpo e la propria immagine. Non è stato sempre così, anzi ci ha impiegato molto tempo per arrivare a questo livello di accettazione e consapevolezza: tante pressioni sociali, tanti stereotipi a cui adeguarsi, tante critiche gratuite e troppe aspettative nei propri riguardi. Tutto questo rischia di diventare davvero ingestibile, se non ci si ferma un attimo a riflettere e a invertire la rotta. I social in questo non aiutano, perché innescano meccanismi di confronto ossessivi, da cui si esce sempre perdenti, visto che ci si mette a paragone con stereotipi di perfezione del tutto malsani e irrealistici. Dal canto suo, l'attrice oggi imprenditrice ha deciso di invecchiare bene e di non farsi spaventare troppo da questa parola, né da quello che inevitabilmente comporta a livello fisico.

Gwyneth Paltrow fiera della sua età

La regina Elisabetta ha dato a tutti una bella lezione, rifiutando il titolo di The Oldie of The Year, ovvero Anziana dell’anno. Elisabetta II alla veneranda età di 95 anni non si sente affatto vecchia e non vuole essere definita così. "Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi": queste le parole scritte dall'assistente personale della sovrana e indirizzate agli organizzatori del premio. Gwyneth Paltrow è certo lontanissima dai 97 anni, ma è consapevole di andare incontro all'invecchiamento. Comunque è intenzionata a non farsi spaventare più del dovuto.

L'attrice ha 49 anni e due figli, ha messo da parte la carriera di attrice per dedicarsi unicamente al brand da lei fondato (Goop) e conduce uno stile di vita sano. Nonostante questo, soprattutto la seconda gravidanza ha inciso sulla sua forma fisica, ma forse è stato proprio quello lo slancio per guardarsi con più amore. A People ha spiegato la sua filosofia di vita (e di invecchiamento): "Guardiamo sempre a noi stessi con un occhio critico. Vorrei arrivare a un punto in cui smetto di farlo, voglio guardarmi in modo più amorevole, perché si invecchia! Non c'è niente che possiamo fare al riguardo" ha detto.

L'accettazione è il primo passo per amarsi

La questione dell'accettazione corporea è uno dei temi portanti della nuova serie Netflix in uscita Sex, Love & Goop, in cui cinque coppie vengono guidate per migliorare la loro intesa sessuale: "Alcune donne quando hanno figli non si sentono più sensuali, perché il loro corpo non è più quello di prima. Ma chi ha detto che i nostri corpi devono essere in un certo modo? È difficile quando invecchi e cambi. Ma si tratta di ampliare lo spettro dell'accettazione".

Dal canto suo, Gwyneth Paltrow ha scelto di invecchiare senza mai smettere di prendersi cura di sé: "Mi sto concentrando maggiormente sui fondamenti del benessere, come la meditazione, l'idratazione, i cibi ricchi di nutrienti e il non bere tonnellate di alcol". È fiera di sé e delle sue nuove consapevolezze: "Non vorrei mai tornare ai miei 20 anni o anche ai miei 30. Conosco me stessa, mi piaccio e sono grata per la saggezza che ho acquisito con l'età".