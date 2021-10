La regina Elisabetta II è l’anziana dell’anno ma rifiuta il premio: “Non mi sento vecchia” La regina Elisabetta II è stata insignita con il titolo di The Oldie of The Year, ovvero Anziana dell’anno, ma ha preferito rifiutare il riconoscimento. Il motivo? Non crede di avere i requisiti adeguati perché a 95 anni non si sente affatto vecchia.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II potrà pure aver superato i 95 anni ma continua a essere una vera e propria "Wonder Woman". È la sovrana più longeva della storia della Gran Bretagna, ha superato guerre e pandemie, è riuscita a sconfiggere la solitudine dopo la morte del marito Filippo e, nonostante il tempo che passa, vanta una forma smagliante. È proprio per questo che di recente è stata insignita con il titolo di The Oldie of The Year, peccato solo che lo abbia rifiutato perché non crede di avere i requisiti adeguati. Il motivo? In barba a ciò che ha scritto sul suo documento di identità, la nonna di William ed Harry non si sente affatto vecchia.

"Si è vecchi quando ci si sente vecchi"

The Oldie of The Year Award è il premio per l'anziano dell'anno istituito dalla rivista Oldie, che ogni 12 mesi dona l'ambito riconoscimento a una personalità pubblica di rilievo che, nonostante l'età avanzata, continua a spopolare. In questo 2021 a ricevere l'award è stata la regina Elisabetta, che però ha pensato bene di rifiutarlo. "Sua Maestà ritiene che si è vecchi quando ci si sente vecchi, come tale non crede di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che possiate trovare un più degno destinatario", sono queste le parole scritte dall'assistente personale della sovrana, Tom Lairg-Baker, nella risposta inviata alla direzione del premio.

Elisabetta II è la sovrana più longeva della Gran Bretagna

Sarà perché solo a pochi mesi ha ritrovato la libertà dopo un anno e mezzo di pandemia o perché non vede l'ora di festeggiare il giubileo di platino (ovvero i suoi primi 70 anni di regno), ma la cosa certa è che la sovrana inglese si sente più in forma che mai. Certo, di recente è apparsa in pubblico con il bastone, ma a quanto pare non c'è nessun problema di salute nascosto dietro quella scelta. Lilibet ha una tempra d'acciaio e a 95 anni è più attiva e dinamica che mai. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la sua prossima apparizione pubblica per rendersene conto con i propri occhi.