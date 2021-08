Greta Ragusa, dopo Skam è protagonista del video di Deddy: il look acqua e sapone di Pensa a te Dopo i successi “0 passi” e “Il cielo contromano” è online il video di “Pensa a te”, il nuovo singolo di Deddy, giovanissima rivelazione dell’ultima edizione di “Amici”. La protagonista del videoclip è Greta Ragusa, una delle attrici della serie tv “Skam”.

A cura di Giusy Dente

Dennis Rizzi per tutti è semplicemente Deddy. Classe 2001, il giovane cantautore canta e scrive i suoi testi sin da quando ha 12 anni, per esprimere se stesso, le proprie emozioni, raccontare la propria vita. La partecipazione all'edizione appena conclusa di Amici gli ha permesso di farsi conoscere a un pubblico più ampio, che ne ha apprezzato le doti canore e il talento nella scrittura. Ma non è riuscito a imporsi con la sua freschezza solo all'attenzione del pubblico: ha firmato un contratto con la Warner e i suoi primi singoli sono stati un successo. Pensa a te è il suo ultimo video, in cui si è avvalso della collaborazione di un volto molto noto soprattutto al pubblico più giovane e che ama le serie tv.

Chi è Greta Ragusa

Osservando il video di Pensa a te un volto balza subito agli occhi. La protagonista infatti è Greta Ragusa, che interpreta Silvia Mirabella in Skam Italia. Nata a Roma il 14 gennaio 1999, la giovane attrice ha frequentato il Liceo Classico Torquato Tasso della capitale e ha mosso i primi passi a teatro. Skam Italia è stata la sua prima esperienza importante, che le ha permesso di conoscere bene i meccanismi del set e di cimentarsi in modo professionale con la recitazione, soprattutto esponendosi al giudizio di un pubblico molto ampio. La serie tv infatti è stata un successo sin dalla sua prima edizione e Greta è presente dalla prima alla quarta stagione, con un personaggio molto amato.

Silvia Mirabella ha un carattere solare e positivo e una personalità estroversa e spumeggiante, è attenta allo stile e ben inserita nella vita sociale. Le sue migliori amiche sono Sana, Eleonora e Federica. Inizialmente è più frivola e superficiale, ma poi alcune difficoltà ed esperienze negative dal punto di vista personale e sentimentale la portano a crescere e maturare.

Il video di Pensa a te racconta in immagini il significato del brano, che parla di voglia di vivere. Difatti Greta Ragusa, con un look naturale e decisamente acqua e sapone, interpreta una ragazza che vuole tornare a ridere e a pensare a se stessa. Vuole godersi l'estate spensieratamente catturando tutti gli attimi possibili di felicità, senza farsi problemi inutili e liberando la mente dai cattivi pensieri. Nessun abito elaborato o look appariscente per lei, che indossa semplicemente un bikini e una gonnellina leggera. Insomma, un vero e proprio inno estivo, perfetto per le feste in spiaggia e le serate tra amici!