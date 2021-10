Giulia Stabile in collant e tacchi a spillo: la svolta di stile per l’inverno 2021 è sensuale Giulia Stabile continua a spopolare sia in tv che sui social dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime ore ha lasciato senza parole i fan con una svolta di stile glamour e sensuale: ecco il look iper femminile per l’inverno 2021 della ballerina.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati mesi da quando Giulia Stabile ha vinto Amici di Maria De Filippi ma, nonostante ciò, continua a spopolare sia in tv che sui social. Ha calcato numerosi palcoscenici ambiti, ha incantato tutti con il suo talento, ha affiancato Belén Rodriguez a Tu Sì Que Vales, ed è diventata seguitissima su Instagram. Se da un lato il fidanzato Sangiovanni ha lasciato tutti senza fiato al Roma Film Fest in anfibi e gonna, lei ha pensato bene di stravolgere il suo stile. Cosa indosserà durante l'inverno la ballerina? Ha dato una piccola anteprima sui social, mostrandosi in una versione glamour e iper sensuale.

Il look per l'inverno di Giulia Stabile

Al motto di "Share your passion.. Una ballerina innamorata", Giulia Stabile ha rivelato il suo nuovo look per l'inverno. Sono lontani i tempi in cui spaziava tra tute e pantaloni over sul palcoscenico di Amici, la sua nuova svolta di stile è fashion e iper femminile. Ha infatti posato su una splendida terrazza illuminata mentre danza sfoggiando un sofisticato look total black. Sebbene non abbia rinunciato al completino sportivo con crop top e micro pantaloncini, ha aggiunto due dettagli super glamour: una giacca monopetto portata sbottonata e un paio di décolleté con il tacco a spillo e il cinturino intorno alla caviglia.

Giulia Stabile indossa il must-have di stagione

La vera chicca dell'outfit? I collant, uno dei must-have di stagione perfetti per combattere il freddo con stile. Si tratta di un modello velato e decorato con disegni e scritte firmato Calzedonia, brand di cui la ballerina è diventata testimonial come dimostra la sigla #adv aggiunta nella didascalia del post. Insomma, il successo di Giulia sembra non subire alcuna battuta d'arresto: dopo aver spopolato come ballerina ed essere diventata seguitissima sui social, starà pensando anche a una carriera da modella e influencer?