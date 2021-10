Torna il freddo e anche i collant: i modelli più trendy per l’inverno 2021 Il freddo è tornato ed è arrivato il momento di rispolverare abiti e accessori per tenersi al caldo durante le giornate gelide. Quale sarà il must-have dell’Autunno/Inverno 2021-22? I collant. Che siano coprenti, velati, fluo o decorati, non importa, l’unica cosa che conta è esibirli: ecco i modelli più trendy di stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Il freddo è tornato e con lui anche gli abiti pesanti per tenersi al caldo dal vento e dall'aria che comincia a essere davvero gelida. L'accessorio a cui non si potrà rinunciare se si vuole essere glamour anche in pieno inverno? I collant, dei quali da qualche anno a questa parte è stato riscoperto il lato trendy e sensuale. Dimenticate autoreggenti e parigine, il must-have della stagione fredda sono le calze "classiche" che, oltre a mettere in risalto le gambe con femminilità, hanno anche un effetto modellante su fianchi e pancia. Che siano velate, coprenti, con il corpetto ricamato o colorate, non importa, l'unica cosa che conta è esibirle.

I collant sono i must-have dell'inverno 2021

Tra le prime star che hanno rilanciato il trend dei collant c'è Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara diventata ormai una vera e propria icona di stile. Per un servizio fotografico super sensuale realizzato per sponsorizzare la sua nuova collezione di gioielli ha pensato bene di posare con indosso solo reggiseno, calze e tacchi a spillo. Ha scelto un modello di collant super trendy, ovvero velato, decorato con dei micro pois e con il corpetto modellante a vita altissima. Così facendo, ha rivelato il lato glamour e iper femminile di questo accessorio per l'inverno. Non sorprende, dunque, che anche in passerella abbia letteralmente spopolato, diventando uno dei must-have della stagione fredda.

Versace collezione Autunno/Inverno 2021–22

Calze fluo o di lana: i modelli più trendy di stagione

Quali collant scegliere per l'inverno 2021? Basta guardare le foto delle sfilate della stagione F/W 2021-22 per capirlo. Versace ne ha proposte delle versioni in tinte fluo (da abbinare al resto dell'outfit), Saint Laurent ha puntato sul classico nero velato da abbinare a cuissardes e gonne cortissime, Luisa Beccaria ha lanciato delle varianti romantiche ricoperte di fiori, mentre Miu Miu ha riproposto le calze di lana (meglio se in tinte vitaminiche), l'ideale per affrontare una giornata gelida con allegria e stile. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta in fatto di collant: che siano in tinta unita, coprenti, trasparenti o decorati, l'importante è esibirli, certi del fatto che aggiungeranno un tocco trendy a ogni outfit.