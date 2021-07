Giulia Stabile di Amici balla Malibù: “imita” Sangiovanni con maxi camicia rosa e bandana Giulia Stabile ha raggiunto un nuovo successo dopo la vittoria di Amici: ha firmato la coreografia del video di Malibù. A darne una piccola anticipazione è stato Sangiovanni in persona, che ha condiviso sui social una clip in cui la ballerina danza in camicia rosa, sneakers e bandana sul capo.

A cura di Valeria Paglionico

A oltre due mesi dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi Giulia Stabile continua a spopolare con la sua simpatia e con il suo talento. Sui social è seguitissima e non perde occasione per documentare tutti i successi professionali raggiunti. Dopo essere apparsa sul palco di Tu Sì Que Vales al posto di Belén, ora è tornata a dedicarsi alla sua più grande passione, la danza: come annunciato da Sangiovanni, è stata lei a firmare la coreografia ufficiale che si vedrà nel video di Malibù. Ha dato una piccola anticipazione del balletto su TikTok, dove è apparsa in versione trendy e colorata con un look che ricorda in modo impressionante lo stile del fidanzato cantante.

Giulia firma la coreografia del video di Malibù

Sangiovanni è uno dei protagonisti dell'estate 2021, con la sua hit Malibù è in cima alle classifiche e non può fare a meno di celebrare il successo sui social. Nelle ultime ore ha dato ai fan un piccolo spoiler: venerdì alle 14 verrà rilasciato il video ufficiale di Malibù e a firmare la coreografia che verrà mostrata nella clip è stata la fidanzata Giulia. Nella didascalia del post condiviso su TikTok il cantante ha scritto: "Questa è la coreografia ufficiale che vedrete nel video, creata e ballata da my wife Giulia💓 give it a try!". Insomma tra Giulia e Sangiovanni le cose vanno a gonfie vele, tanto che il rapporto è sfociato anche in una collaborazione professionale. Nel video di Malibù ci saranno anche loro?

@sangiov #videomalibu fuori venerdì h14. Spoiler: Questa è la coreografia ufficiale che vedrete nel video, creata e ballata da my wife Giulia💓 give it a try! ♬ malibu – sangiovanni

Giulia Stabile, il look per presentare il balletto di Malibù

Sarà perché ormai vivono in simbiosi o perché semplicemente entrambi seguono le mode del momento, ma Giulia Stabile e Sangiovanni sembrano influenzarsi anche quando si parla di stile fashion. A dimostrarlo è il video condiviso dal cantante per annunciare il lancio del suo primo video, nel quale la ballerina si esibisce sulle note di Malibù con un look cool e glamour che ricorda in modo impressionante quello sfoggiato dal fidanzato al debutto di Battiti Live. Giulia ha infatti indossato una maxi camicia rosa e la bandana, due dei capi simbolo dello stile genderless di Sangiovanni, li ha abbinati a un crop top total white, a dei pantaloni viola con i tasconi e a un paio di sneakers portate con dei calzini fucsia di spugna in vista. Sarà lei a ballare nel video ufficiale della hit?