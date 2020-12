Giorgia Palmas è diventata mamma per la seconda volta da pochi mesi, ha messo al mondo la piccola Mia, la figlia nata dalla relazione con Filippo Magnini, ed è più raggiante che mai. Questo sarà il suo primo Natale in compagnia della bimba e, nonostante sarà costretta come tutti a festeggiarlo diversamente rispetto agli anni scorsi, per lei sarà un momento davvero speciale, non a caso ha addobbato due alberi, uno per Sofia, la primogenita, uno per la nuova arrivata. Il dettaglio a cui non potrà proprio rinunciare? I gioielli scintillanti. Dopo l'anello a tema maternità sfoggiato a pochi giorni dal parto, sulla sua mano sono arrivati tre nuovi preziosi di lusso.

Gli anelli preziosi di Giorgia Palmas

Si dice che i diamanti siano i "migliori amici" delle donne e Giorgia Palmas lo sa bene, visto che ha sfoggiato tre nuovi anelli davvero preziosi. Si tratta di solitari trilogy in oro e diamanti della collezione Classici di Tramontano: il più economico ha tre pietre incastonate e viene venduto a 1.669 euro, il più appariscente è praticamente identico al primo, solo che ha cinque pietre incastonate e vale 2.949 euro.

in foto: Anelli Tramontano

La vera chicca, però, è quello in stile fedina con un unico punto luce centrale, il cui prezzo è di 3.019 euro. In totale, dunque, i gioielli dell'ex velina arriverebbero a una cifra che va ben oltre i 7.000 euro. Certo, sul sito del brand sono disponibili anche delle versioni leggermente più economiche, ma in ogni caso si superano sempre i 500 euro. Giorgia, però, è il volto del brand e, avendo aggiunto l'hashtag #adv sui social, ha dimostrato che si tratta di un post sponsorizzato, dunque probabilmente non ha pagato nessuno dei preziosi, che le sono stati forniti gratuitamente dal marchio in cambio di visibilità. In quante sognano di ricevere dei regali tanto preziosi sotto l'albero?