Giorgia Palmas con i capelli al naturale: per l’estate osa con beach waves ed extra volume Giorgia Palmas è tornata nella sua terra natale per l’estate, la Sardegna. È qui che si sta godendo qualche settimana di relax in compagnia del marito Filippo Magnini e delle figlie Sofia e Mia. Quale migliore occasione di questa per prendersi una pausa da piastra e phon? La bella stagione dell’ex velina è con i capelli al naturale.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno è stato ricco ed emozionante per Giorgia Palmas: oltre ai numerosi successi professionali e alla seconda maternità, ha anche coronato il suo sogno d'amore. Qualche mese fa è riuscita finalmente a sposare Filippo Magnini, organizzando una cerimonia intima ma allo stesso tempo romantica (era da almeno un anno che era stata costretta a rimandarla). Ora non può fare a meno di godersi il meritato riposo e per l'occasione è tornata nella sua terra natale, la Sardegna, dove sta passano le vacanze con la famiglia al completo. Quale migliore momento di questo per prendersi una pausa da piastra, spazzola e phon?

Giorgia Palmas dice addio a phon e piastra in estate

Gli hair look "al naturale" sono il must-have dell'estate. Complici l'aria di mare e la salsedine, la chioma riesce a essere davvero meravigliosa senza usare spazzola, phon e piastra. Giorgia Palmas lo ha capito bene, non a caso non ha esitato a immortalarsi con delle naturali beach waves dal volume extra che hanno aggiunto un tocco sauvage alla sua immagine. Nella didascalia del selfie "balneare" ha scritto: "Qui dalle mie parti direbbero “conca de macca” (testo dedicato alle persone tra di voi che nel tempo mi hanno chiesto quando avrei scritto un testo in sardo". Qual è il significato dell'espressione? "Testa da matta", dunque un riferimento ai suoi splendidi capelli naturali.

La prima estate da mamma bis di Giorgia Palmas

Così come la maggior parte delle star in vacanza, anche Giorgia Palmas sta documentando la sua estate sui social. Come sta passando le giornate nella terra in cui è nata? È quasi sempre in spiaggia e, tra tintarella e bagni in mare cristallino, trova il tempo per scattarsi qualche selfie. Oltre a dare qualche lezione di sardo al marito Filippo Magnini, a "rubarle" quasi tutto il suo tempo libero sono le figlie Mia e Sofia. Non si separa mai da loro, soprattutto dalla nuova arrivata, diventata spesso protagonista di adorabili ritratti di famiglia (con indosso un adorabile costume-anguria). Insomma, la prima estate da mamma bis di Giorgia non potrebbe essere più dolce.