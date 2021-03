Il colore più trendy per i capelli della primavera 2021 è il rosso rame: i ginger hair spopolano sui social e tra le star, con colpi di testa che non sono passati inosservati come quello di Gigi Hadid che è tornata in passerella dopo la gravidanzacon un colore di capelli tutto nuovo. I capelli ramati, luminosi e arricchiti da sfumature calde e radiose sono perfetti per creare un nuovo look sui tuoi capelli in vista della bella stagione.

Ginger hair, il colore di tendenza

Che sia su tutta la chioma come ha sfoggiato la top model Gigi Hadid o solo sulle ciocche frontali che incorniciano il viso come il look scelto dalla sorella minore Bella poco importa: il colore di capelli di tendenza per la primavera è il rosso rame. I ginger hair spopolano in diverse sfumature e varianti, da quelle più delicate e chiare e dorate fino a quelle ricche di rosso, vibranti e più audaci come quello indossato da Anya Taylor-Joy nella serie Netflix La Regina degli Scacchi, dove i suoi capelli rossi sono diventati uno dei look più richiesti del momento. Un colore di capelli frizzante che ricorda temperamenti caratteriali impetuosi ed esuberanti e che per la primavera 2021 sembra essere un vero e proprio must have.

in foto: Gigi Hadid

A chi stanno bene i capelli rosso rame?

Tendenza si, ma non per tutti. Il colore di capelli rosso rame infatti dona particolarmente alle carnagioni più calde e dorate, siano essere chiare oppure più scure e abbronzante ed esaltano soprattutto gli occhi chiari, dalle iridi verdi e azzurre fino a quelle nocciola. Se la tua carnagione è rosata niente paura: ti basterà creare giochi di sfumature con tonalità più fredde e leggermente più scure che creeranno tridimensionalità sui tuoi capelli. Il rosso rame è un colore che si sposa perfettamente sia sui capelli lunghi e fluenti che su quelli più corti e sbarazzini, passando per i tagli medi come ad esempio l'intramontabile bob. Un colore versatile che si può personalizzare sia in base al tuo taglio di capelli che soprattutto alla tua carnagione per esaltarla e valorizzarti al meglio.