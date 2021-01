Gli ultimi giorni sono stati molto intensi per Gigi Hadid: dopo essersi dedicata allo shopping tra le vie di New York con tanto di passeggino e cappotto oversize, si è data alle feste in famiglia. L'altro ieri è stato il compleanno di mamma Yolanda, in occasione del quale la figlia neonata ha sfoggiato un adorabile completino firmato Fendi, mentre ieri a compiere gli anni è stato il fidanzato Zayn Malik. L'ex cantante degli One Direction ha compiuto 28 anni, questo è stato il suo primo compleanno da papà ma a quanto pare non ha perso la grande passione che ha fin da ragazzino, quella per i videogame. La modella le ha organizzato una festa a sorpresa a tema, allestendo un'intera camera con console e videogiochi anni '90.

La festa a sorpresa per Zayn Malik

Zayn Malik ha diverse code da festeggiare: oltre ad aver compiuto gli anni, è diventato papà lo scorso settembre e, come se non bastasse, sta per tornare nel mondo della musica con il nuovo album intitolato "Nobody is listening". Quale migliore occasione di questa per organizzare una festa divertente ma super intima? È proprio quanto fatto dalla fidanzata Gigi Hadid, che ha allestito un'intera stanza della sua casa newyorkese con videogame anni '90, da Pac-Man a Super Mario, palloncini colorati, gadget personalizzati e cappellini da party decorati con il viso di Zayn. I due hanno lasciato la figlia neonata ai nonni e sono "tornati bambini" per qualche ora, godendosi una serata giochi fianco fianco.

Il look di Gigi Hadid per il compleanno di Zayn

Gigi Hadid poteva mai rinunciare alla passione per la moda per un evento tanto atteso? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare un look trendy e a tema. La modella ha indossato dei jeans a vita alta "futuristici", ovvero decorati con pianeti e stelle variopinti, abbinandoli a un crop top annodato sotto il seno e a un bomber oversize, un vero e proprio must-have di stagione. Il dettaglio che balza subito all'occhio? Nonostante abbia affrontato il parto lo scorso settembre, vanta già una silhouette magrissima e impeccabile. A questo punto, dunque, non resta che chiedersi quando tornerà in passerella, certi del fatto che la sua prima sfilata post-parto sarà spettacolare.