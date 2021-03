Ghemon è uno dei Big in gara in questa edizione del Festival di Sanremo, la numero 71. Il cantautore di Avellino (città che non ha mai mancato di ringraziare per il supporto e di cui si è sempre dichiarato orgoglioso) è alla sua seconda partecipazione. In realtà rispetto al 2019 il 38enne è molto diverso fisicamente: ha perso circa 40 chili e questo ha influito anche sul suo modo di vestire. Difatti ha già annunciato di aver detto addio ai pesanti e larghi cappotti con cui eravamo abituati a vederlo e con cui si era presentato anche alla kermesse.

L’evoluzione di stile di Ghemon: dagli esordi ad oggi

Benché attivo da diversi anni sulla scena musicale, la carriera di Ghemon è esplosa con la partecipazione al Festival di Sanremo 2019. In quell'occasione non aveva riscosso molto successo il suo look eccentrico. Il cantante, in gara col brano Rose viola, aveva sfoggiato cappotti e completi over size.

in foto: Ghemon, Sanremo 2019

In perfetto stile rapper non erano mancate le sneakers Off White Air Force 1 poi messe all'asta per CharityStar. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza a un’associazione che si occupa di disturbi alimentari, un tema particolarmente caro al cantautore avellinese.

in foto: Ghemon, Sanremo 2019

Lui stesso nell'ultimo anno ha perso ben 40 chili: osservando le foto di oggi e di due anni fa appare irriconoscibile, ma anche più sereno. Difatti è uscito dalla profonda depressione in cui era caduto: ha recuperato uno stile di vita sano, si è fatto aiutare e oggi è un uomo più sicuro e più disinvolto. Difatti ha detto addio all'abbigliamento pesante e abbondante con cui era solito coprirsi.

in foto: Ghemon oggi

Il nuovo look di Ghemon

Due anni fa Ghemon era salito sul palco dell'Ariston coi capelli corti e biondi. Ma il suo cambio di vita a quanto pare è andato di pari passo anche con uno stravolgimento in fatto di capelli. Oggi ha i capelli ricci, lunghi e scuri: non li taglia da più di un anno, da gennaio 2020 per la precisione, perché sente che questo look lo rispecchia molto di più. Forse adesso è davvero il Momento perfetto della sua vita, proprio come recita il titolo della sua nuova canzone sanremese.