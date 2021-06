Siamo sempre stati abituati a vedere Ghali nei panni del rapper e, sebbene abbia più volte dimostrato di avere stile da vendere, non aveva mai messo alla prova le sue potenziali doti da modello. Di recente, però, le cose sono cambiate: ha lasciato temporaneamente da parte la musica e si è dato alla moda. Dopo aver seguito numerose sfilate dalle prime file ed essere stato fidanzato per anni con una delle top più famose al mondo, Mariacarla Boscono, è diventato ambassador di Carrera. Lo storico marchio di occhiali ha puntato tutto su di lui per la nuova campagna pubblicitaria, considerandolo la star che meglio rappresenta il suo stile iconico.

Ghali, un rapper anti-convenzionale

Milioni di visualizzazioni su YouTube, hit da primi posti in classifica, collaborazioni esclusive: dal debutto nel 2011 ad oggi Ghali di strada ne ha fatta nel mondo della musica, diventando in pochi anni uno dei rapper più seguiti del nostro paese. Ha sempre avuto la passione per la moda e a dimostrarlo è il suo stile sopra le righe fatto di completi total pink, gioielli di lusso e borse davvero esclusive e originali. È stato tra i primi ad aver rivoluzionato il mondo del rap: ha detto addio all'immagine stereotipata dell'artista dallo stile gangsta che ama gli abiti over, i diamanti e le sneakers e ha dato spazio a degli outfit decisamente più raffinati e glamour.

in foto: Ghali posa per Carrera

Ghali è testimonial di Carrera

Solo di recente, però, Ghali ha fatto il suo debutto come modello. Carrera ha scelto proprio lui come nuovo ambassador e il motivo è molto semplice: riesce a rappresentare alla perfezione lo stile dell'iconico brand. Il rapper è anticonvenzionale, riesce ad anticipare le tendenze e a essere sempre un passo avanti quando si parla di moda. Ha dunque posato in cappello da baseball e con i dread rossi in vista per sponsorizzare gli occhiali da sole e le montature da vista della collezione Flag. Il risultato? Assolutamente impeccabile: Ghali ha dato prova di avere un incredibile talento come testimonial e di non avere nulla da invidiare ai modelli professionisti.