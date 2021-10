Gf Vip, Francesca Cipriani abbina la fascia per capelli al vestito (come Tata Francesca): è già Halloween? Francesca Cipriani in fatto di look non risparmia mai nulla, che siano maxi scollature, paillettes e cristalli. Ora che è arrivato Halloween, però, ha deciso di superarsi: nell’ultima puntata del GF Vip 6 ha sfoggiato un abito leopardato con un corsetto nero per sottolineare le sue generose forme.



Esuberante, genuina, sopra le righe: Francesca Cipriani è sicuramente tra i personaggi da ricordare di quest'edizione del GF Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Con lei non ci si annoia mai: prima ha perso un dente nella casa più spiata d'Italia, poi ha sbagliato il colore della tinta ai capelli, correndo disperata dalle amiche per chiedere consiglio su come coprire la chiazza scura sulla testa. Sarà per questo che durante la puntata andata in onda venerdì 29 ottobre indossava una fascia sui capelli? Noi abbiamo un'altra ipotesi: Halloween è alle porte e ha voluto travestirsi da un'icona degli anni Novanta, l'indimenticabile Tata Francesca.

Il look maculato di Francesca Cipriani

Nel corso delle puntate, Francesca Cipriani ci ha abituati a look sopra le righe fatti di accessori scintillanti e maxi-scollature. Niente per lei è troppo: nessuna sorpresa dunque che abbia ceduto al fascino del look animalier. Ora che è arrivato Halloween, però, ha deciso di superarsi sfoggiando un abito leopardato con orlo asimmetrico e corsetto in vita che sottolineava la già generosa scollatura (dopo quello scintillante della scorsa puntata deve essersi affezionata)

Francesca Cipriani sfoggia un look animalier

Francesca Cipriani abbina la fascia al vestito

Il look era completato da sandali neri con il plateau, da orecchini scintillanti e da un vero tocco anni Novanta: la fascia per capelli. Pensavamo che gli accessori coordinati al vestito fossero ormai dimenticati con l'avvento del nuovo millennio, quindi le spiegazioni sono due: o Francesca Cipriani ha fiutato il trend "nostalgico" prima di tutti o per Halloween ha scelto di omaggiare un noto personaggio tv, Tata Francesca.

Francesca Cipriani con un bustier nero

Vi ricordate Francesca Cacace, la travolgente protagonista del telefilm La Tata? I suoi look sopra le righe e i suoi accessori per capelli hanno fatto epoca: Francesca Cipriani lo sa e ha voluto omaggiare la sua omonima con questo look leopardato. D'altronde le serie tv sono un'inesauribile fonte di ispirazione per Halloween: Fran Drescher, se puoi, perdonaci.