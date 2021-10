Francesca Cipriani con il corsetto al GF Vip 6: il look scintillante per l’incontro col fidanzato Francesca Cipriani ha riabbracciato il fidanzato Alessandro Rossi al GF Vip 6 e non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile kitsch. È apparsa super scintillante con un lungo abito glitterato, al quale ha aggiunto un appariscente corsetto.

Francesca Cipriani è una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip e, nonostante abbia già partecipato al reality in passato, riesce ancora a regalare sorprese e momenti esilaranti ai fan. Da quando è nella casa ha perso un dente, è stata eletta regina trash della trasmissione e ha dato vita a un siparietto al limite tra il comico e il drammatico con il fidanzato Alessandro Rossi. Dopo che per settimane i due si sono potuti incontrare solo "a distanza" a causa delle restrizioni legate al Covid, Alfonso Signorini gli ha permesso di abbracciarsi (dopo che Alessandro ha passato alcuni giorni in quarantena). Il look della showgirl non ha deluso le aspettative degli amanti del kitsch: ecco come si è presentata in diretta.

L'abito glitter di Francesca Cipriani

Sarà perché si aspettava che ci sarebbe stata una sorpresa per lei o perché semplicemente ha approfittato della diretta per dare libero sfogo alla sua innata esuberanza, ma la cosa cera è che Francesca Cipriani ha dato il meglio di lei in fatto di kitsch. Ha riabbracciato il fidanzato con un look davvero audace e scintillante che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Ha infatti indossato un lungo abito da sera color nude tempestato di mini glitter argentati, con le spalline imbottite e le maniche lunghe. La showgirl ha messo in mostra le gambe con uno spacco profondissimo e ha esaltato il seno esplosivo con una scollatura generosa.

Il look col corsetto di Francesca Cipriani

Il corsetto e i sandali sono tempestati di cristalli

Il dettaglio che ha fatto la differenza è stato il corsetto bianco ma con dei cristalli sulle cuciture, accessorio che ha esaltato il punto vita, rendendo la silhouette della Cipriani perfettamente a clessidra. Non sono mancati degli ulteriori dettagli scintillanti, dagli orecchini pendenti ai sandali con tacchi e plateau tempestati di mini brillanti. Insomma, Francesca sa come farsi notare e al GF Vip 6 non ha alcuna intenzione di "contenere" la sua esuberanza: tra corsetto, paillettes e glitter ancora una volta ha fatto trionfare il kitsch in diretta.

