Venerdì è andata in onda la quarantunesima puntata del GF Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra i vip in studio anche l'ex concorrente Elisabetta Gregoraci, che puntata dopo puntata non smette di stupire con look originali. Lo scorso venerdì ad esempio aveva scelto un abbinamento "tricolore" che ricordava la bandiera italiana: gonna bianca, camicia verde e scarpe rosse. Questa settimana ha messo da parte le mise da signora con cardigan e camicette per tornare agli abiti scollati che ama: in studio è apparsa scintillante con un vestito bianco con orlo asimmetrico impreziosito da frange con i cristalli.

Il vestito bianco con le frange di Elisabetta Gregoraci

L'abito bianco che ha indossato la showgirl in studio ha un taglio molto semplice, ma è caratterizzato dalle frange scintillanti che richiamano i modelli tipici degli anni Venti, stile Charleston. A renderlo contemporaneo è chic è la scollatura a bustier e l'orlo asimmetrico, che lascia scoperte le gambe. Il vestito è firmato Twinset, ma non è in vendita: si tratta di uno dei modelli offerti dal servizio di noleggio "Pleasedontbuy".

In particolare il modello scelto si chiama Charlene ed è lavorato in crepe di seta. All'abito ha abbinato un paio di sandali di Aquazzura con un intreccio sul piede e cinturino alla caviglia: il modello segue lo stile anni Venti e si trova in vendita sugli shop online alla cifra di 995 euro. Insomma, in fatto di stile niente a che invidiare a Antonella Elia, incoronata "best dressed" a furor di popolo nella sfilata improvvisata in puntata.

in foto: Abito Pleasedontbuy by Twinset

L'evoluzione di stile di Elisabetta Gregoraci

Negli scatti condivisi dalla showgirl sui suoi profili social la Gregoraci ha taggato il suo nuovo stylist, Giuseppe Dicecca, che da qualche settimana sta sperimentando per lei nuovi look, puntando su brand meno noti e abiti molto colorati. Nelle scorse puntate per esempio l'abbiamo vista con un abito fucsia di Giorgia Arcidiacono e un mini dress floreale firmato Marcobologna. Agli abiti supersexy (come quello nero trasparente che lasciava l'intimo a vista) alterna look bon ton composti da cardigan e gonne midi. In qualsiasi versione, riesce sempre a rubare la scena.