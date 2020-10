Il Grande Fratello Vip 2020 è entrato nel pieno, ieri sera, lunedì 12 ottobre, è andata in onda la nona puntata e, tra sorprese, nomination ed eliminazioni, le donne della casa hanno colto l'occasione per sfidarsi a colpi di stile come ormai succede da diverse settimane. Se durante le ultime dirette ad attirare le attenzioni del pubblico erano state Dayane Mello con la sua sensualità e Matilde Brandi con le paillettes variopinte, ieri a spopolare è stata Elisabetta Gregoraci in total white. Il titolo di più originale, invece, è andato a Maria Teresa Ruta, che ha optato per il total gold e per una parrucca che l'ha resa quasi irriconoscibile.

Il look lilla di Adua Del Vesco

Tra le più trendy della nona puntata del GF Vip c'è stata Adua Del Vesco, apparsa splendida in un minidress lilla, per la precisione un modello con la gonna plissettata e il corpetto camicia con le maniche ampie. Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto in nero, ovvero la maxi cintura che le ha segnato il punto vita e gli stivali di pelle.

La più originale, però, è stata Maria Teresa Ruta, che ha puntato su un look che non poteva passare inosservato: ha infatti indossato un lungo abito monospalla di paillettes dorato e lo ha abbinato a una parrucca rosso mogano a caschetto e con la frangetta.

Dayane Mello in nero, Matilde Brandi con le balze

Dayane Mello ha puntato sulla sensualità con un aderente tubino total black con lo scollo all'americana, abbinato a un paio di sandali rosso fuoco, mentre Matilde Brandi ha preferito un più esuberante fucsia con un maxi dress scollato e con la gonna a balze di Gai Mattiolo. Stefania Orlando ha puntato sul lamé sui toni del verde acqua, Miryam Catania ha abbinato un abito di paillettes oro a un cappotto scintillante con le piume, la Guenda Goria ha messo in mostra le gambe con un maxi spacco. Chi è la più elegante della serata?