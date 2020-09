Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello 2020 e, come succede ogni settimana, le protagoniste del reality hanno dato il meglio di loro in fatto di look. Se Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto su frange e scollatura generosa, le altre hanno osato tra fantasie animalier, tacchi a spillo e maniche a sbuffo. Nelle scorse settimane ad attirare le attenzioni del pubblico erano state prima Antonella Elia in Verde, poi Matilde Brandi con l'abito giacca scintillante, mentre per la diretta del 28 settembre è andata in scena una vera e propria gara di stile tra Adua Del Vesco, Dayana Mello e Stefania Orlando.

GF Vip, i look animalier della puntata 5

Per la quinta puntata sono state tre le concorrenti che hanno optato per un look total animalier, considerato uno dei trend dell'autunno 2020. Franceska Pepe, che ha superato la nomination senza particolari ostacoli, ha osato con un lungo abito svasato leopardato sui toni del beige, Adua Del Vesco ha preferito un minidress tigrato di Hanny Deep, abbinato a un paio di maxi stivali cuissardes color panna, mentre Dayana Mello ha optato per un maglioncino in rosso e bianco di Viki And, sempre leopardato, portato con una micro gonna bianca e con delle scarpe scintillanti con il tacco a spillo.

Antonella Elia in rosa con la maxi scollatura

Tra le più sensuali della quinta puntata del reality, Antonella Elia, presentatasi in studio con un lungo abito rosa ricoperto di paillettes e con una maxi scollatura di Gabriele Fiorucci Bucciarelli, stilista che sta firmando tutti i suoi look fin dall'inizio del programma. Matilde Brandi è invece apparsa elegantissima con un body black&white abbinato a un paio di pantaloni palazzo, mentre Stefania Orlando ha puntato su un minidress blu cobalto di Ivan Iaboni con delle pompose maniche a sbuffo. Chi si aggiudica il titolo di più trendy della diretta?