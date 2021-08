Georgina Rodriguez, l’allenamento per un fisico scolpito: l’esercizio “furbo” che tonifica il lato B Georgina Rodriguez, 27 anni, può vantare una forma fisica invidiabile.Su Instagram ha pubblicato il video di un suo allenamento in terrazza, in compagnia del compagno Cristiano Ronaldo, in cui si vede una serie di esercizi particolarmente “furbi” perché combinano cardio e tonificazione: a giudicare dalla sua silhouette non ci sono dubbi sul risultato.

A cura di Beatrice Manca

Georgina Rodriguez si sta godendo un momento di grandi successi professionali: sono in corso le riprese della docuserie Netflix Soy Georgina e al Festival di Cannes ha incantato tutti sul red carpet con un abito con maxispacco che mostrava il suo fisico scolpito. Ma come fa a tenersi così in forma? Lo ha rivelato lei stessa pubblicando su Instagram alcune storie in cui si vede il suo workout. Prima ha mostrato una serie di esercizi sulla terrazza di casa, poi una foto mentre "pedala" insieme a Cristiano Ronaldo. Spesso ha ripetuto che il campione è il suo personal trainer e nel tempo le ha dato ottimi consigli.

Gli esercizi "furbi" di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez, 27 anni, può vantare una forma fisica invidiabile: tempo fa ha condiviso con i suoi follower una serie di nove esercizi per tonificare e sollevare i glutei che ha riscosso molto successo (e a giudicare dalla sua silhouette funzionano davvero!). Tra questi ce n'è uno particolarmente "furbo": su Instagram ha mostrato una parte del suo workout in terrazza, precisamente un esercizio che combina affondi e salti. Come spiega Women's Health Spain, si tratta di un ottimo modo per combinare cardio e tonificazione: un movimento due-in-uno che allena contemporaneamente gambe e glutei.

Georgina Rodriguez condivide su Instagram il suo allenamento

Perché Georgina Rodriguez indossa una fascia in vita

Ovviamente la modella e influencer non rinuncia allo stile nemmeno mentre si allena. Ha condiviso una foto in cui è insieme a Cristiano Ronaldo e indossa un completino coordinato sui toni del rosa, composto da leggings e reggiseno sportivo. Per gli esercizi in terrazza invece ha scelto un completo simile, ma in verde salvia. Molti fan hanno notato un dettaglio: Georgina indossa una specie di fascia in vita, un corsetto elastico che le cinge l'addome. Anche stavolta è Women's Health a svelare il mistero: si tratta di una guaina che aumenta la sudorazione e si indossa per "bruciare" di più. Un bel sacrificio, viste le temperature estive: per chi volesse imitarla il consiglio è di aspettare l'autunno!