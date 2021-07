Georgina Rodriguez statuaria in un abito con maxispacco: incanta Cannes 2021 in bordeaux Georgina Rodriguez, moglie del calciatore Cristiano Ronaldo, è arrivata a Cannes: alla prima del film France ha incantato pubblico e fotografi con un abito grintoso con maxispacco. Per la cena di Chopard invece ha scelto di mostrare un lato più soave, con un vestito plissettato color pesca: in entrambe le versioni è bellissima.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prosegue il Festival del cinema di Cannes 2021 con il suo parterre di celebrità e ospiti vip. Alla premiere del film France era presente anche Georgina Rodriguez, moglie dal 2019 del calciatore Cristiano Ronaldo. Sul red carpet ha incantato con un abito bordeaux asimmetrico, con frange e maxispacco laterale, che le dava la regalità di una divinità antica o di una fiera Amazzone.

Il vestito bordeaux di Georgina Rodriguez

Un vecchio adagio consiglia di evitare il rosso sul red carpet perché non "spicca" abbastanza. Ma la bellezza e il carisma di Georgina Rodriguez non corrono il rischio di passare mai inosservati: alla prima del film France ha incantato pubblico e fotografi con un abito bordeaux di Jean Paul Gaultier, con maxi spacco laterale e dettagli intrecciati che attraversavano il corpetto, finendo con delle frange sulla gonna.

Georgina Rodriguez ha completato il look con semplici sandali con i listini firmati Le Silla, una coda di cavallo tirata e liscissima sulla schiena, che faceva risaltare il viso. L'acconciatura scopriva maxi orecchini scintillanti di Chopard. Il risultato? Statuaria e affascinante come una dea dell'Olimpo o un'Amazzone.

Georgina Rodriguez con gioielli Chopard

Georgina Rodriguez con un abito bustier

Se sul red carpet ha scelto un look statuario, con intrecci decisi, per la cena di Chopard Georgina Rodriguez ha voluto cambiare stile, scegliendo un abito più soave ed etereo color pesca. Si tratta di un modello della collezione Alberta Ferretti Resort 2022 caratterizzato da un bustier e una leggera plissettatura sulla gonna. Completavano il tutto i gioielli – ovviamente Chopard – che impreziosivano le mani e il collo. Dall'abito romantico ai modelli più sensuali, non c'è nulla che non esalti la sua bellezza.