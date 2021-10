Gaia Cascino prima e dopo Il collegio 6: com’è la studentessa fuori dal reality Si chiama Gaia Cascino ed è una delle protagoniste della sesta edizione de Il collegio. Com’è fuori dal reality quando non indossa le rigorose divise scolastiche? Ecco le foto che mostrano la trasformazione prima e dopo l’esperienza su Rai 2.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la sesta edizione de Il collegio, il docu-reality di Rai 2 che ogni anno catapulta un gruppo di ragazzi più o meno ribelli in una scuola del passato. In questo 2021 il programma è ambientato nel 1977 nel convitto Regina Margherita di Anagni e, come da tradizione, non mancano le regole ferree, le restrizioni e il dress code rigoroso. Tra i protagonisti c'è anche una studentessa "anti-conformista", si chiama Gaia Cascino e prima dell'esperienza televisiva aveva deciso di abbandonare gli studi. Com'è fuori dalla scuola? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Chi è Gaia Cascino

Gaia Cascino è nata nel 2004, ha 17 anni, viene da Roma ed è una delle protagoniste de Il collegio 6. Prima di partecipare al reality di Rai 2 aveva deciso di abbandonare gli studi dopo essere stata bocciata per due volte per il suo comportamento.

Come lei stessa ha dichiarato, infatti, ha un carattere ribelle e "quando si arrabbia spacca tutto". È forte, impulsiva, magnetica, capace di ottenere sempre quello che vuole. Attualmente lavora come parrucchiera, anche se spera che l'esperienza su Rai 2 possa farla tornare sui suoi passi.

Gaia Cascino con i capelli biondi prima de Il collegio 6

Tutti i look di Gaia Cascino prima de Il collegio

Gaia Cascino ha debuttato in tv in divisa scolastica e con un caschetto cortissimo, nero e con la fila centrale ma già dal video di presentazione è chiaro che nella vita reale vanta uno stile molto originale. Il suo accessorio preferito è un cappello pescatore in rosa fluo, lo abbina spesso a degli occhiali da sole in tinta e a sneakers e cinture coordinate.

Gaia Cascino con il look total pink

Prima di sbarcare su Rai 2, inoltre, ha più volte dato prova di amare i colpi di testa estremi: solo la scorsa estate, ad esempio, complice il suo lavoro da parrucchiera, ha provato prima una tintura in biondo platino, delle audaci treccine in stile afro in total pink e infine delle extension scure. Dopo il reality la vedremo con un nuovo hair look colorato?