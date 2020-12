La famiglia reale monegasca è molto legata al Natale e, nonostante la pandemia contini a preoccupare, negli ultimi giorni è apparsa spesso al completo in pubblico. Dopo che Charlene ha sconvolto tutti con il suo taglio rasato dall'animo rock, questa volta a essere finiti al centro dell'attenzione dei media sono stati i piccoli di casa, i principini Jacques e Gabriella. Qualche giorno fa hanno compiuto 6 anni ma, se durante la festa in casa hanno indossato il pigiama, durante un importante evento ufficiale hanno preferito qualcosa di trendy e griffato. Da grandi diventeranno delle vere e proprie icone fashion?

L'inaugurazione della barca Gabriella

Per Gabriella di Monaco ieri è stata una giornata speciale: è diventata protagonista del battesimo di una nuova imbarcazione della polizia marittima del Principato, che in suo onore è stata chiamata "Princess Gabriella". Accompagnata dalla mamma, dal papà e dal fratellino, ha seguito la tradizione beneagurante che consiste nell'infrangere sulla prua del battello una bottiglia. Quest'ultima, però, non era di vetro ma di cioccolato. La dolce famiglia ha poi fatto un giro in barca, non perdendo occasione per immortalarsi sul molo in una versione casual davvero adorabile. La cosa particolare è che i due bambini sono apparsi più trendy che mai.

I look trendy di Jacques e Gabriella di Monaco

I principini monegaschi potranno anche avere solo 6 anni ma a quanto pare hanno già tutte le carte in regola per diventare vere e proprie icone fashion. Per l'inaugurazione della barca Gabriella, infatti, il piccolo Jacques ha indossato dei jeans sui toni del blu, un maglioncino a righe abbinato di Jacadi e una giacca di pelle dallo stile rock. Per completare il tutto poteva mai mancare il tocco griffato? Assolutamente no: ha sfoggiato un paio di sneakers Dior con il logo in vista che sul sito ufficiale della Maison costano 600 euro. Anche la sorellina non è stata da meno in fatto di stile, apparendo impeccabile pantaloni scuri, maglioncino rosso con colletto Peter Pan a contrasto e anfibi stringati, un modello must-have di stagione. Quante sono le mamme che si ispireranno a loro per rendere gli outfit dei figli super cool?