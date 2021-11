Francesca Sofia Novello mostra il pancione con l’abito di paillettes: il look premaman è scintillante Per una serata di beneficienza la modella ha scelto un abito argento che mette in risalto il pancione: lei e Valentino Rossi stanno per diventare genitori.

A cura di Beatrice Manca

Chi ha detto che gli abiti premaman devono essere per forza semplici, larghi e bon ton? Francesca Sofia Novello dimostra che anche in gravidanza si può essere sensuali e glamour: per una serata di beneficienza a Milano ha sfoggiato un abito aderente ricoperto di paillettes, corto e aderente. La mise scintillante metteva ben in risalto il pancione, molto più pronunciato rispetto alla lieve rotondità che avevamo visto alla Mostra del Cinema di Venezia: tra febbraio e marzo arriverà la prima figlia avuta dal compagno Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello sceglie le paillettes per la serata di gala

Francesca Sofia Novello ha partecipato alla serata di beneficienza organizzata dalla no profit The Children for Peace all'Hotel Palazzo Parigi di Milano. All'evento erano presenti molte altre celebrità, incluse Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto. Per l'occasione, la compagna di Valentino Rossi ha scelto un minidress scintillante argento, interamente ricoperto di paillettes, firmato Elisabetta Franchi. Ha poi raccolto i capelli castani in una coda alta, con la frangetta che le accarezzava il viso, e ha indossato un cappotto nero con bottoni argenti per ripararsi dal freddo della piovosa serata meneghina.

Francesca Sofia Novello in Elisabetta Franchi

I gioielli di lusso di Francesca Sofia Novello

Per completare il look, la modella ha scelto gioielli ancor più brillanti dell'abito: un paio di orecchini di brillanti, un bracciale tennis e uno rigido d'oro, abbinato all'anello a fascia. I preziosi portano la firma di Chopard, mentre la collana di brillanti che scintilla sullo scollo dell'abito è una creazione di Rossella Catapano ed è in vendita sul sito del brand al prezzo di 7.500 euro. La gravidanza la rende radiosa, ma un tocco di luce in più, specialmente in una serata speciale, non guasta mai…

.