Aurora Ramazzotti chic e sensuale in nero: l’abito per la serata di gala vale quasi 2mila euro Aurora Ramazzotti ha partecipato a una galà di beneficienza con Paola Di Benedetto, dove hanno sfoggiato outfit “complementari”: una in bianco e l’altra in nero.

A cura di Beatrice Manca

Il venerdì sera è di nuovo un rito collettivo da godersi con gli amici: ora che i locali sono di nuovo aperti le città tornano ad animarsi alla vigilia del weekend. Anche Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social le immagini di una serata speciale: ha partecipato a un galà di beneficienza con Paola Di Benedetto e per l'occasione hanno sfoggiato outfit "complementari", una in total white e l'altra con l'abito da sera nero.

L'abito monospalla di Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle Hunziker era ospite di una serata di gala con scopo benefico, organizzata da The Children for Peace all'Hotel Palazzo Parigi. Per l'occasione ha scelto un abito da gran sera, un vestito nero monospalla firmato Stella McCartney. Il vestito, impreziosito da inserti in maglia e drappeggi, è in vendita sul sito del brand a 1.450 euro.

Aurora Ramazzotti in Stella McCartney

Ramazzotti ha completato il look con smalto scuro e un'acconciatura mossa, con morbide onde sulle spalle. Un look da vera diva, sensuale e glamour.

La serata di Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto

Alla serata di gala era presente anche Paola Di Benedetto, anche lei vestita Stella McCartney ma con un look "opposto": un completo doppiopetto mannish bianco candido, leggermente oversize, e gioielli Bvlgari.

Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto in Stella McCartney

Le due sono molto amiche e si sono immortalate insieme nel classico "selfie allo specchio". Poi si sono cambiate d'abito e hanno proseguito la serata insieme con un look più sportivo (ma sempre coordinato) jeans e blazer. Due anime gemelle, anche nello stile.