Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua 71esima edizione, quest'anno si tiene in un'inedita versione senza pubblico a causa della pandemia, va in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo e vede diversi Big sfidarsi a colpi di inediti per guadagnare l'ambito primo posto. Tra i protagonisti di quest'anno ci sono anche Francesca Michielin e Fedez, che partecipano in coppia con "Chiamami per nome", canzone finita già al centro delle polemiche dopo essere stata "spoilerata" dal rapper sui social. Non è la prima volta che i due collaborano, lo avevano già fatto diversi anni fa, anche se all'epoca il loro aspetto era un tantino diverso. In quanti ricordano la giovane cantante vicentina agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione da X-Factor 5 a oggi.

La trasformazione di Francesca Michielin

Francesca Michielin è diventata famosa da piccolissima, aveva solo 16 anni quando ha superato le selezioni di X-Factor 5, aggiudicandosi la vittoria durante l'ultima puntata del talent. Da quel momento in poi non ha più smesso di avere successo e, tra collaborazioni "famose" e partecipazioni al Festival di Sanremo, ancora oggi è in assoluto una delle voci più amate della musica italiana.

in foto: La prima volta sul palco dell’Ariston nel 2012

Sono passati 10 anni da quando ha fatto il suo debutto ed è chiaro che, essendo cresciuta, è cambiata moltissimo dal punto di vista estetico. Agli esordi era semplicemente una teenager, aveva il diastema tra i denti e usava pochissimo make-up proprio come qualsiasi ragazza di 16 aggi. Oggi, però è diventata donna, ha un sorriso smagliante, posa come una diva e vanta uno stile super sofisticato.

in foto: Francesca ai tempi de "L’amore esiste"

L'evoluzione di stile di Francesca Michielin

Francesca Michielin non è cambiata solo dal punto di vista estetico, anche quando si parla di stile ha subito una vera e propria trasformazione. Agli esordi puntava tutto sulla semplicità tra t-shirt stampate, maxi felpe, mini abiti accollati, passando poi a giacche di pelle, cappelli a falda larga, scarpe con tacco e plateau non appena ha cominciato a calcare i palcoscenici italiani più ambiti.

in foto: Francesca in versione bon–ton

Sebbene negli anni sia diventata decisamente più trendy, non potendo fare a meno di seguire tutte le mode di stagione, dai look total denim ai tailleur dallo stile mannish, è solo di recente che ha avuto una vera e propria svolta sensuale e iper femminile con delle lunghissime extension che l'hanno trasformata in una "moderna Madre Natura".