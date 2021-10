Francesca Cipriani cambia look al GF Vip 6: addio boccoli da bambola, ora sfoggia i capelli extra lisci Ieri sera è andata in onda la puntata 8 del Grande Fratello Vip 2021 e tra le sue protagoniste c’è stata Francesca Cipriani, che ancora una volta ha incontrato il fidanzato Alessandro Rossi. Per l’occasione ha cambiato look in modo drastico: sebbene non abbia rinunciato a paillettes e scollatura, ha detto addio ai boccoli da bambola.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Cipriani è una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, fin dalla prima puntata si è fatta notare per la sua esuberanza, per la sua passione per le paillettes scintillanti e per il suo seno esplosivo. Non è la prima volta che ha varcato l'ambita porta rossa, lo aveva già fatto da giovanissima, per la precisione quando ha debuttato in tv entrando a far parte del reality in qualità di "Nip". Da allora il suo aspetto è cambiato molto (soprattutto grazie ad alcuni ritocchi chirurgici) ma non ha perso la verve e la simpatia che da sempre la contraddistinguono. Ieri sera, in occasione dell'ottava puntata del reality, ha cambiato look in modo drastico, apparendo decisamente trasformata durante la diretta.

Francesca Cipriani e la passione per le paillettes

La scorsa settimana Francesca Cipriani aveva incontrato per la prima volta il fidanzato Alessandro Rossi dopo diverse settimane di "isolamento" nella casa del GF Vip e aveva dato vita a un siparietto davvero esilarante (basti pensare al fatto che i bodyguard sono dovuti intervenire per tranquillizzarla). Ieri sera il compagno le ha fatto di nuovo visita, scatenando ancora una volta il suo entusiasmo. Tra cuscini personalizzati con il suo viso, urla al limite della disperazione e porte della casa rotte, la Cipriani si è riconfermata regina del trash. Cosa ha indossato per l'occasione? Un lungo abito nero tempestato di mini cristalli, un modello con un sexy taglio cut-out sul seno e uno spacco vertiginoso che ha lasciato le gambe in mostra.

Francesca Cipriani incontra il fidanzato al GF Vip 6

La nuova acconciatura di Francesca Cipriani

La vera novità nel look della showgirl è l'acconciatura. Siamo sempre stati abituati a vederla con dei fluenti boccoli in stile bambola, tanto che lei stessa in più di un'occasione si è autodefinita una "Barbie", ma ora ha cambiato registro. La Cipriani è apparsa trasformata con degli inediti capelli extra lisci, li ha portati con la fila leggermente laterale, mettendo in risalto le lunghezze e il colore con i colpi di luce chiarissimi. Non è forse bellissima anche in questa versione? La cosa certa è che il pubblico non riesce a staccale gli occhi di dosso nonostante l'esuberanza, l'eccesso e il trionfo del kitsch.