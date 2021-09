Francesca Cipriani prima e dopo la chirurgia: le foto della trasformazione dal GF ad oggi Francesca Cipriani è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2021 ma in quanti la ricorda agli esordi, quando nel 2006 debuttò in tv proprio al GF? Da allora il suo aspetto è completamente cambiato grazie a numerosi ritocchini. Com’era prima della chirurgia estetica? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Cipriani è tra i volti più amati della tv italiana: ha raggiunto il successo nel 2006 quando ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello e, dopo diverse esperienze nello spettacolo, da "La Pupa e il secchione" a "L'isola dei famosi", fino ad arrivare alle numerose ospitate nei programmi di Barbara D'Urso, continua a essere molto popolare. Attualmente è tra i concorrenti del GF Vip 2021 e ha fatto parlare di lei per aver avuto una reazione del tutto spropositata quando il fidanzato Alessandro Rossi le ha fatto recapitare un messaggio per confermarle il suo amore. C'è un dettaglio che è cambiato moltissimo dagli esordi ad oggi: il suo aspetto. Non ha mai nascosto di essersi servita di chirurgia estetica e ritocchini chirurgici e, tra protesi al lato b e un seno esplosivo, la trasformazione è decisamente evidente: ecco le foto della showgirl di ieri e oggi.

Francesca Cipriani oggi: com'è cambiata dopo i ritocchini

Francesca Cipriani è la showgirl di Sulmona diventata famosa nel 2006 dopo aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Anche se all'interno della casa si era già fatta notare per le sue forme prorompenti, oggi il suo aspetto è decisamente cambiato, visto che grazie alla chirurgia è diventata una bellezza "esplosiva".

Francesca Cipriani ai tempi del GF

Non ha mai negato di aver ricorso a qualche ritocchino e ha fatto sì che il corpo procace e l'aria da svampita diventassero il segreto del suo successo. Si è rifatta più volte il seno, arrivando a portare la decima, ha modificato addome e fianchi e ha fatto scalpore per il ritocco al lato b, documentato settimana dopo settimana durante il programma "Pomeriggio Cinque". Come se non bastasse, ha anche rimosso il tatuaggio di una grossa rosa sul seno che aveva sempre sfoggiato fin dalle sue prime apparizioni televisive. Insomma, sono lontani i tempi del GF, oggi la Cipriani è completamente cambiata, ha un décolleté enorme e un aspetto sempre più artificiale. L'unica cosa a cui non ha rinunciato? I lunghi capelli biondo platino.

Francesca Cipriani col tatuaggio sul seno

Chi è Francesca Cipriani?

Francesca Cipriani è nata a Popoli nel 1984 ed è nota al pubblico televisivo italiano. Ha esordito nello spettacolo nel 2005, quando è diventata conduttrice e inviata del telegiornale di Onda Tv, una canale tv di Sulmona, ma è nel 2006 che raggiunge il successo partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello. Sull'onda della notorietà, è stata invitata come ospite e opinionista in diversi programmi televisivi, fino a diventare conduttrice della rubrica settimanale Show television di Sky nel 2006.

Ha poi preso parte a programmi satirici in onda su Sky Show e Comedy Central, alla sitcom di Rai 2 "Piloti" e a "Domenica Cinque", dove è stata scelta come inviata da Barbara D'Urso. Ha lavorato anche nel mondo del cinema, recitando in "Un neomelodico presidente" e si è classificata al primo posto in coppia con Federico Bianco in "La pupa e il secchione – Il ritorno". Ha poi partecipato ad altri programmi tv, ha realizzato tre calendari sexy e ha fatto parlare di sé per i diversi interventi chirurgici a cui ha fatto ricorso. Il suo obiettivo? Diventare la "sorella di Barbie della nuova generazione”. Oggi è al GF Vip 6 e non perde occasione per mettere in mostra il décolleté procace ogni volta che può.