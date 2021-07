Fedez è uno dei grandi protagonisti dell'estate 2021, il brano Mille realizzato con Orietta Berti e Achille Lauro sta ottenendo milioni di ascolti giorno dopo giorno ed è destinato a diventare un vero e proprio tormentone. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare una manicure a tema? Dopo essere stato per qualche giorno in Puglia per le registrazioni di Battiti Live, è tornato a Milano per alcuni impegni lavoravi e ora, in compagnia della moglie Chiara Ferragni, si riunirà ai figli Leone e Vittoria a Forte dei Marmi. Durante il viaggio non ha esitato a mostrare le sue nuove unghie colorate e la cosa particolare è che riprendono proprio il video della hit che sta scalando le classifiche.

La manicure per l'estate di Fedez

Nelle ultime ore Fedez ha dato il meglio di lui in fatto di nail-art originali. È tornato a Milano per qualche ora dopo il soggiorno in Puglia e ne ha approfittato per fare visita alla manicurista di fiducia. Come ha decorato le sue unghie? Con dei disegni ispirati a Mille, la sua hit dell'estate. Sull'indice ha il ritratto di Achille Lauro, sul medio quello di Orietta Berti e sull'anulare quello di se stesso, tutti con gli iconici look sfoggiati nel video. Sulle altre dita, invece, ha fatto realizzare delle conchiglie variopinte, ispirate alla casacca da "sirenetta" della collega Orietta. Nelle Stories, poi, ha commentato ironicamente dicendo "Ho sempre sognato avere Orietta Berti sul dito medio".

Fedez e la passione per la nail-art

È ormai risaputo che Fedez abbia la passione per la nail-art e non perde occasione permetterla in mostra sui social. È ormai da più di un anno che non riesce a fare a meno della manicure, tanto che chiamare l'estetista di fiducia è stata tra le prime cose che ha fatto quando la Lombardia è uscita dalla zona rossa. Questa mania non è solo la prova del suo animo originale e sopra le righe, nasconde anche un significato simbolico: il rapper ha sfidato gli stereotipi, dimostrando che neppure nel campo della bellezza esistono "cose da donna" e "cose da uomini". Ha lanciato una linea di smalti tutta sua e non esita a mostrarsi alle prese con colata e semipermanente. Insomma, Fedez è un papà iper moderno che sta combattendo in prima linea contro i tabù di genere.