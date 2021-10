Fedez in posa contro la mascolinità tossica e Chiara Ferragni scherza: “Sai quanti cereali…” Fedez e Luis Sal sono i protagonisti di un servizio del magazine Outpump sul fallimento: un tema non esattamente lusinghiero, ma la coppia ha affrontato la sfida con l’umorismo che la contraddistingue. Niente completi scuri o cravatte: il servizio è un inno all’ironia, al colore e alla libertà di uscire dagli schemi.

A cura di Beatrice Manca

Luis Sal e Fedez sono la coppia di "falliti" migliori d'Italia. O almeno, la più ironica. I due conduttori del podcast Muschio Selvaggio sono i protagonisti di un numero speciale del magazine Outpump sul fallimento: un tema non esattamente lusinghiero, ma la coppia non si è tirata indietro, anzi, ha affrontato la sfida con l'umorismo che la contraddistingue. E così i due hanno sfoggiato look coloratissimi e coordinati direttamente dalle passerelle Autunno/Inverno 2021-22. Nel servizio Fedez gioca anche a mettersi in posa come una modella e scherza con la moglie: "Chiara Ferragni chi?"

Fedez e Luis Sal in Vivienne Westwood

Fedez e Luis Sal con i look coordinati

L'intervista di Outpump è accompagnata da un lungo servizio di moda in cui la coppia di conduttori sfoggia outfit coordinati. Si parte con cappotti Vivienne Westwood a quadri rossi e blu, per poi proseguire con le camicie psichedeliche di Salvatore Ferragamo e con le sciarpe arcobaleno di Loewe. In un altro scatto ancora Fedez indossa una salopette caleidoscopica di Gucci, mentre Luis Sal sfoggia un piumino con la stessa stampa, ma in arancione, portato a petto nudo.

Fedez e Luis Sal in Gucci per Outpump

Tutti questi look hanno una cosa in comune: sono eccentrici, ironici e sopra le righe, proprio come loro. Niente completi scuri o cravatte: il servizio è un inno all'ironia e alla libertà di uscire dagli schemi. La moda è anche divertimento e i due lo sanno bene: non posano in versione macho o "bel tenebroso" ma si divertono a fare le boccacce e a mettere in mostra le gambe, come una modella o un'influencer.

Leggi anche La vacanza in Polinesia di Chiara Ferragni e Fedez

Fedez e Luis Sal in Salvatore Ferragamo

Fedez sa come distruggere gli stereotipi con ironia: si diverte a colorare i capelli, a mettere lo smalto sulle unghie e a indossare i tacchi alti sapendo che abbigliamento e trucco sono solo strumenti con i quali ci esprimiamo, non etichette che ci definiscono. Il servizio di Outpump va esattamente in questa direzione: una risata in faccia alla mascolinità tossica.

Fedez e Luis Sal nel servizio di Outpump

Il botta e risposta social con Chiara Ferragni

Alcune foto del servizio sono state condivise da Fedez su Instagram e nella caption chiama in causa la moglie influencer: "Chiara Ferragni chi?". La battuta è un riferimento scherzoso alle pose "da modella" che fa nel servizio, dove allunga una gamba in modo ironicamente seducente. Non si è fatta attendere la risposta dell'imprenditrice, una veterana dei servizi fotografici: "Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ancora…". E se si tratta di moda, c'è da fidarsi!