Federica Nargi irriconoscibile: si trasforma in Cristina D’Avena con i boccoli e la maxi gonna a fiori Venerdì 29 ottobre è andata in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, il programma di Rai1 i cui i concorrenti si sfidano a colpi di imitazioni. L’ex velina Federica Nargi ha lasciato tutti a bocca aperta trasformandosi in una beniamina del piccolo schermo come Cristina D’Avena. Ecco il look dell’esibizione.

A cura di Beatrice Manca

I capelli castani acconciati in morbidi boccoli, le guance rosate e la sontuosa gonna a fiori, da principessa dei cartoni animati. Sembra proprio Cristina D'Avena, e invece è Federica Nargi: l'ex Velina si è trasformata nella celebre cantante delle sigle dei cartoni d'animati durante l'ultima puntata di Tale e Quale Show. Anche se l'esibizione non è stata premiata dai giudici, il risultato è comunque strabiliante: Federica Nargi ha copiato alla perfezione il look della cantante, che ha una nota passione per gli abiti "fiabeschi" e colorati. Non solo: con l'aiuto del trucco, anche le espressioni facciali sembravano le stesse.

Federica Nargi si trasforma in Cristina d'Avena

A prima vista, Federica Nargi non ha proprio nulla in comune con Cristina D'Avena: la showgirl 31enne ha un incarnato olivastro e i capelli mori, lisci e lunghi. Le due donne condividono le labbra morbide e carnose e gli occhi castani, ma hanno due fisionomie diverse per struttura del viso e del fisico. Cristina D'Avena oggi ha 57 anni ed è in forma smagliante: negli anni ha mantenuto il viso dolce da eterna fanciulla e una chioma castana vaporosa. Federica Nargi è partita proprio da qui per la sua interpretazione a Tale e Quale Show, il programma di Rai1 in cui i concorrenti devono calarsi (letteralmente) nei panni di un'altra star.

L'ex Velina ha ricreato l'acconciatura ondulata della cantante (forse aiutata da una parrucca castana) e ha optato per un make up dai toni caldi e naturale: guance scaldate dal blush e ombretto sfumato sugli occhi. Il tocco finale però è stato il look: Federica Nargi ha indossato una semplice camicia bianca infilata in una maxi gonna a fiori, ampia e lunga fino al pavimento. Il risultato è stato incredibile: quando ha iniziato a cantare la celebre sigla "Occhi di gatto" sembrava proprio l'idolo della nostra infanzia. La prova? Perfino la stessa Cristina D'Avena si è complimentata su Twitter!