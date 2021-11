Federica Cangiano al Collegio 6: com’è la studentessa fuori dal reality Si chiama Federica Cangiano, ha 14 anni ed è la studentessa napoletana che partecipa alla sesta edizione de Il collegio. Oggi siamo abituati a vederla in divisa e col caschetto corto in tv ma com’è fuori dal reality? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Il collegio, il docu-reality di Rai 2, è arrivato alla sua sesta edizione ed è ancora super seguito. Quest'anno è ambientato nel 1977 e la location scelta è il Convitto Regina Margherita di Anagni, dove i ragazzi passano le loto giornate tra lezioni, regole ferree e restrizioni. Tra le protagoniste di questa stagione c'è Federica Cangiano, una studentessa napoletana di 14 anni molto legata alla sua famiglia. In quanti hanno mai visto una sua foto fuori dal programma? Ecco com'è cambiata da quando ha dato il via all'esperienza in tv a oggi.

Federica Cangiano ha 14 anni, viene da Napoli ed è diventata nota dopo aver preso parte a Il collegio 6. Non ama litigare ma quando qualcuno la sfida si arrabbia molto, tanto che lei stessa nel video di presentazione ha dichiarato: “Sono piccola, ma quando voglio divento pure 2 metri". È decisa, testarda, ama le sfide, insomma, è una napoletana verace e la cosa ha suscitato non poche critiche da parte degli utenti del web, che l'hanno accusata di avere un accento un po' troppo marcato. La sua risposta? "Volevo dirvi che nei miei retroscena ho parlato solo ed esclusivamente italiano, quindi non credo non abbiate capito quello che ho detto! Il fatto che si senta il mio accento è un altro discorso perché credo sia normale, in tutte le regioni ci sono accenti diversi”. La cosa che più le fa paura dell'esperienza su Rai 2 è stare a lungo lontana da casa e dalla famiglia. Al momento non si sa se è fidanzata, sul suo profilo Instagram non ci sono foto in compagnia di un ragazzo, ma di certo nel corso del programma rivelerà qualcosa sulla sua vita privata.

Com'è cambiato l'aspetto di Federica Cangiano da quando ha cominciato Il collegio a oggi? Innanzitutto ha cambiato acconciatura: è stata infatti tra le prime studentesse a essere sottoposte al tanto temuto taglio di capelli, cosa che le ha provocato così tanto disagio da averla spinto alle lacrime. Come se non bastasse, all'interno della scuola di Rai 2 ha detto temporaneamente addio al trucco, preferendo rimanere in versione acqua e sapone. Nonostante sia costretta a indossare la divisa come tutti gli altri compagni di classe, ama aggiungere un tocco di originalità ai look da studentessa con delle fasce colorate per la chioma.

Federica Cangiano è molto attiva sui social, dove anche prima de Il collegio ha sempre documentato la sua quotidianità. Com'è fuori dalla scuola? Ama gli abiti trendy e casual, dai jeans strappati alle maxi felpe, fino ad arrivare ai costumi interi griffati e agli shorts di jeans. Non rinuncia mai alle sneakers e spazia tra pieghe lisce e ondulate in stile bambola. Il dettaglio che fa la differenza? Nella vita "reale" cura molto il make-up, usa fondotinta, mascara e rossetti effetto matte, tutti prodotti che le donano un aspetto decisamente più maturo.