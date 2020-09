Eugenie di York aspetta un figlio dal marito Jack Brooksbank a due anni dal matrimonio, ha annunciato la gravidanza sui social lo scorso weekend dopo che già da giorni si parlava della sua presunta dolce attesa. La principessa era stata infatti avvistata tra le strade di Londra con delle rotondità abbastanza evidenti e a quel punto non ha potuto più nascondersi. Su Instagram ha dunque condiviso l'immagine di quelle che saranno le prime pantofoline del Royal Baby, delle dolcissime babbucce orsetto pelose. Il dettaglio che a molti non è passato inosservato è che Eugenie ha dichiarato che diventerà mamma all'inizio dell'anno, dunque l'annuncio della gestazione è arrivato con un tantino di ritardo rispetto al normale. Di solito, infatti, si aspettano tre mesi prima di darne conferma, visto che in quel periodo la gravidanza è potenzialmente considerata ancora "a rischio", ma la principessa ha aspettato un tantino in più.

Eugenie non ha voluto oscurare la sorella Beatrice

Il motivo per cui lo ha fatto? Ha voluto "favorire" la sorella Beatrice che lo scorso 17 luglio ha sposato a sorpresa il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. Quest'ultima ha già dovuto rinunciare al matrimonio in pompa magna a causa della pandemia e, se ci fosse stato l'annuncio della gravidanza della sorella, la cerimonia sarebbe passata in secondo piano. Del resto, Eugenie sa cosa significa subire un "torto" simile, visto che si è ritrovata nella stessa situazione quando, pochissimi giorni dopo le sue nozze, Meghan Markle le ha rubato la scena con la comunicazione ufficiale della sua dolce attesa. A questo punto, dunque, non resta che attendere l'arrivo dell'ottavo pronipote della regina Elisabetta II, certi del fatto che sarà un piccolo lord proprio come i cuginetti.