È in arrivo un nuovo Royal Baby in casa Windsor ma questa volta i principi William ed Harry non c'entrano nulla. È la loro cugina Eugenie di York a essere incinta del suo primo figlio e, dopo aver fatto l'annuncio della gravidanza sui social qualche mese fa con una dolcissima foto di un paio di pantofoline-orsetto, ora si sta preparando al parto. Mancherebbe davvero poco alla nascita del piccolo, dovrebbe venire al mondo a metà febbraio e, anche se per il momento la famiglia reale non ha rivelato nulla sul sesso o sui nomi "papabili", la principessa non vede l'ora di tenerlo tra le braccia. Nonostante la pandemia stia mettendo in ginocchio la Gran Bretagna, ha deciso di non rinunciare al tradizionale baby shower, anche se è stata costretta a organizzarlo in versione virtuale, incontrando le amiche in videochat.

Sarah Ferguson ha organizzato il party online

La Royal Family deve dare il buon esempio in tempi di pandemia e, così come il resto della popolazione mondiale, è costretta a rimanere in casa il più possibile. Lo ha capito bene Eugenie di York, che è stata costretta a organizzare il baby shower in videocall. Nonostante fosse tra le mura domestiche, il marito Jack Brooksbank ha deciso di lasciarla sola con le amiche, facendole godere questa festa "tutta al femminile". A curarne i dettagli sarebbe stata la mamma di Eugenie, Sarah Ferguson, che avrebbe riunito le amiche più care della principessa, da Cressida Bonas a Ellie Goulding, fino ad arrivare alla sorella Beatrice: tutte sono state entusiaste di celebrare l'imminente arrivo del piccolo, anche se solo in formato digitale. Tra attività e giochi, l'evento è stato divertente proprio come i classici baby shower "in presenza".

in foto: La foto dell’annuncio della gravidanza

Come si chiamerà il figlio di Eugenie di York?

I Windsor seguono un protocollo molto preciso in fatto di Royal Babies: le principesse hanno l'obbligo di non rivelare né il nome, né il sesso del nascituro fino a quando l'annuncio ufficiale non viene fatto da Buckingham Palace qualche ora dopo il parto. Anche per il figlio di Eugenie di York si dovrà rispettare questa regola, visto che sarà undicesimo nella linea di successione al trono. Nonostante ciò, in Gran Bretagna è già partito il "toto-nome" e i bookmakers sono alle prese con le scommesse dei sudditi, che, come capita durante ogni gravidanza "reale", si divertono a puntare sulle ipotesi che secondo loro sono le più probabili. Quali sono i nomi in testa al momento? Arthur per un maschietto, Alice o Grace per una femminuccia.