Tutto ciò che riguarda la famiglia reale suscita sempre molta curiosità e non riguarda solo gli stili di vita di corte e le abitudini di principi e duchesse. A fare notizia sono soprattutto i nuovi amori, i tradimenti, i divorzi, gli scandali, ma anche le famiglie che si allargano. Questo è il caso Eugenia di York e Jack Brooksbank, sotto i riflettori perché in attesa del loro primo figlio a circa due anni dal matrimonio. Al parto manca poco, ma la coppia non ha dato alcuna notizia in merito al sesso del nascituro. Non si sa se sarà maschio o femmina e non si sa neppure quale sarà il suo nome, anche se gli scommettitori si stanno sbizzarrendo con le loro ipotesi.

I nomi più quotati per il royal baby in arrivo

Eugenia di York (nipote della regina Elisabetta) e Jack Brooksbank sono in attesa del loro primo figlio. Quello in arrivo sarà il nono pronipote della regina Elisabetta e del principe Filippo. Gli scommettitori si stanno divertendo a fare le loro ipotesi circa il nome che verrà dato al bebè. Le possibilità sono doppie: nome maschile e nome femminile, visto che la coppia non ha ufficializzato neppure il sesso del loro primogenito. Per adesso in pole positition ci sono i nomi Grace e Arthur: la società di scommesse Ladbrokes li dà 6/1. Jessica O’Reilly, portavoce della compagnia, ha riferito a People: «Le prime scommesse favoriscono nomi tradizionali. Tuttavia, considerando che il nome Eugenia è abbastanza insolito non possiamo escludere nomi come Tarquin o Matilda». Altri nomi presenti nelle scommesse sono Victoria, Arabella, Alice, James e, anche se meno probabili, Fredrick, Edward, Florence e Albert. Ma Eugenia e consorte potrebbero anche scegliere la strada della tradizione e optare per il nome della nonna dunque Elisabeth oppure celebrare i 100 anni del principe Filippo col nome Philip. Sarà rosa o azzurro il fiocco del royal baby? La coppia pare non avere intenzione di svelarlo per il momento. Per sciogliere questo e il mistero sul nome non resta che aspettare il parto, previsto per febbraio.