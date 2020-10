Eugenie di York è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Jack Brooksbank a circa due anni dal matrimonio celebrato a Windsor e non potrebbe essere più felice. In un primo momento aveva preferito tenere la notizia nascosta per non oscurare la sorella Beatrice, che la scorsa estate si è sposata a sorpresa con Edoardo Mapelli Mozzi, ma, dopo essere stata paparazzata tra le strade di Londra con un pancino evidente, si è vista costretta ad annunciare ufficialmente la gravidanza. Lo ha fatto fotografando delle adorabili pantofoline orsetto che il piccolo indosserà non appena nato e ha colto l'occasione per dichiarare che partorirà nei primi mesi del 2021.

Royal Baby, le possibili scelte di Eugenie di York

In Gran Bretagna sono moltissimi quelli che non vedono l'ora di conoscere il nuovo Royal Baby e, come da tradizione, già sono partite le scommesse sul possibile nome. Secondo i tabloid inglesi, sono due le possibili scelte in cima alla lista: se Eugenie avrà una femmina, potrebbe chiamarla Alice come Alice di Battenberg, la mamma del principe Filippo d’Edimburgo, mentre se il bebè sarà un maschio potrebbe chiamarsi Arthur, un nome molto amato dai Windsor. Insomma, il toto-nome è ufficialmente partito ma bisognerà aspettare ancora qualche mese per scoprire il verdetto, visto che la Royal Family è molto legata alla regola dell'etichetta secondo cui non si può lasciar trapelare niente fino al momento del parto. Anche Eugenie dovrà mostrarsi in pubblico poche ore dopo la nascita del piccolo come Kate Middleton oppure prenderà esempio da Meghan e aspetterà qualche giorno per presentare il Royal Baby ai sudditi?