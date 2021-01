Chi non ricorda le foto di nudo di Emily Ratajkowski? Consapevole di vantare un corpo mozzafiato e delle curve esplosive, fin dagli esordi ha puntato tutto sulla sensualità, provocando i fan con scatti che lasciavano pochissimo spazio all'immaginazione. Ora è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Sebastian Bear-McClard e, nonostante il pancione diventi sempre più evidente giorno dopo giorno, non ha alcuna intenzione di rinunciare ai look sexy e ai selfie ad alto carico erotico che tanto ama. Di recente, ad esempio, si è lasciata immortalare in micro bikini con le forme modificate dalla dolce attesa in bella vista, dando prova del fatto che gli outfit premaman possono essere super provocanti: la modella americana non è forse una futura mamma hot?

Emily Ratajkowski rivela le forme modificate dalla gravidanza

Emily Ratajkowski si è concessa una breve vacanza in una location tropicale e, anche se non si sa se si tratta di un viaggio di piacere in compagnia del marito o di un impegno professionale, ne ha approfittato per lasciarsi fotografare sullo sfondo di una spiaggia da sogno. Ha indossato un micro bikini beige che ha esaltato le forme modificate dalla gravidanza, infiammando letteralmente i social in versione sexy mamma. Il reggiseno a triangolo ha contenuto appena il seno procace, il perizoma con i laccetti laterali ha messo in risalto il lato b da urlo ma il vero protagonista del breve video condiviso su Instagram è stato il pancione. La modella non potrebbe essere più felice e, nonostante il suo ventre non sia più piattissimo, non può fare a meno di esibirlo con estremo orgoglio.

in foto: Un sexy look premaman di Emily

Lo stile di Emily Ratajkowski in gravidanza

Lo scorso ottobre Emily ha annunciato di essere incinta, lo ha fatto con indosso un abito sottoveste iper sensuale che le fasciava le forme, mettendo in risalto il pancino appena evidente. Da quel momento in poi ha detto addio ai vestiti morbidi indossati per mascherare le rotondità e ha dato libero sfogo alla sua voglia di provocare.

in foto: La Ratajkowski nuda col pancino in vista

Tubini aderentissimi, crop top, camicette scollate, bikini micro, sono solo alcuni dei capi che contraddistinguono i suoi sexy look premaman. Naturalmente non possono mancare le foto di nudo ma, se in passato l'attenzione veniva catturata dal seno bombastico, ora il vero protagonista degli scatti è il pancione. Insomma, la Ratajkowski è una mamma moderna che non ha paura di osare o di rinunciare alla innata femminilità solo perché avrà presto un bambino.